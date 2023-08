След 12-годишен брак: Рийз Уидърспуун официално се разведе

А мериканската актриса Рийз Уидърспуун уреди развода си с Джим Тот четири месеца след като подаде документи за прекратяване на 12-годишния им брак. Това съобщава TMZ.

47-годишната Рийз Уидърспуун официално подаде молба за развод с агента за таланти Джим Тот през април 2023 г., посочвайки непреодолими различия като причина за раздялата. Документите са подадени в Нешвил, Тенеси, където живеят със сина си. Според съдебните документи бившата двойка е подписала родителски план за техния 10-годишен син Тенеси Джеймс.

В края на юли бившият съпруг на Рийз Уидърспуун беше заподозрян в нов роман: Джим Тот беше видян с непознато момиче в Коста Рика.

„Джим е отседнал с нова приятелка в четиризвездния Sendero Hotel Nosara в Коста Рика. Отвън те изглеждаха много щастливи заедно и просто се наслаждаваха на романтично бягство“, каза вътрешен човек пред списание People.

