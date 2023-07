Като близначки: Рийз Уидърспун и дъщеря ѝ с еднакви тоалети (СНИМКИ)

А ктрисата Рийз Уидърспун и дъщеря ѝ Ава Филип присъстваха на годишното лятно парти Oceana SeaChange. Това съобщава Daily Mail и предоставя съответни снимки.

47-годишната Рийз Уидърспун и 23-годишната ѝ дъщеря Ава избраха сходни тоалети за събитието: актрисата носеше ментова отворена рокля, а дъщеря ѝ носеше подобна рокля в кремав цвят. Майката и дъщерята бяха с едни и същи холивудски прически и грим, подчертан с бледорозово червило.

Актрисата сподели снимки от червения килим в личния си Instagram, като ги подписа: „Перфектна лятна вечер с дъщеря ми“.

Феновете на Рийз отбелязаха, че Ава е невероятно подобие на майка си.

„Невероятна прилика“, „Ава е копие на майката“, „Коя от вас е майката и коя е дъщерята?“, „И двете сте невероятно красиви“, „Като клонинги“, пишат фенове в коментарите.

Reese Witherspoon and Ava Phillippe photographed at Oceana SeaChange Summer celebration



More images at: https://t.co/tA3QarfaOV#ReeseWitherspoon #GAWBY pic.twitter.com/l83kceS53G