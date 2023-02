Скандалният Езра Милър от "Светкавицата" раздели зрителите

П ървият трейлър на "Светкавицата" предизвика полярни мнения в киноманите.

Зрителите се радват на появата на трейлъра, но някои от тях негодуват срещу участието на Езра Милър.

Кадър от "Светкавицата" Източник: Alexandra Films

Младият актьор е звездата на филма, но поведението му извън екрана е определяно като "скандално и неприемливо".

През последните две години Милър беше арестуван и обвинен в кражби, нападения и тормоз над малолетни.

Обвиниха актьора Езра Милър в кражба с взлом

Появата на трейлъра се превърна в причина за множество дискусии относно културата на отмяната, цената на известността и правото на личен живот.

Езра дебютира във филма "След училище". Лентата е тревожен и динамичен разказ, а изпълнението на младия Милър предизвиква всеобщо възхищение.

Истинският му пробив идва през 2012 г. с шедьовъра "Предимствата да бъдеш аутсайдер".

Следват още превъплъщения, които превръщат Езра в истинска изгряваща звезда.

След поредицата от криминални прояви, бъдещето на Милър не изглежда така светло.

Езра Милър взе трудно решение

Актьорът се описва като небинарен и за себе си използва местоимението "те".

Американецът публикува официално извинение, в което сподели за "сложни проблеми с психичното си здраве, които са причина за криминалните му прояви."

"Започнах интензивна терапия и искам да се лекувам", заяви звездата и се извини на почитатели и колеги.

Мнозина заподозряха, че Милър не е искрен, а е бил задължен да се покае публично, за да продължи да играе в "Светкавицата".

Имаше спекулации, че Езра няма да участва, но изглежда е успял да убеди "Warner Bros." да остане в продукцията.

Кадър от "Светкавицата" Източник: Alexandra Films

Някои зрители се чувстват засегнати от участието на актьора в толкова голям филм, а други просто искат да се насладят "Светкавицата".

В Тwitter мненията на потребителите бяха разнопосочни.

"Не искам да развалям всеобщото забавление, но съм притеснена от факта, че в продължение на две години Езра Милър краде, тормози малолетни и напада невинни, а днес се очаква да се възхищаваме на превъплъщението му. Не получихме никакво извинение или обяснение от филмовото студио", пише Зоуи Брайънт.

Not to rain on everybody’s parade but it’s kinda weird how many people are ignoring the fact that neither Warner Bros. nor Ezra Miller themself has commented on their two-year-long reign of terror around the world that involved assault, burglary, and kidnapping/grooming minors https://t.co/n5AXq3pRCi — Zoë Rose Bryant (@ZoeRoseBryant) February 12, 2023

"Мисля, че "Светкавицата" може да бъде филм на годината", сподели друг възхитен потребител.

Can’t believe I’m about to say this..



But The Flash movie just topped my most anticipated movie of the year it genuinely looks GOOD pic.twitter.com/TPIQrbQAI9 — Pride (@PridefuISin) February 12, 2023

"Няма как да гледам лентата без да мисля как Милър е тормозил малолетни и е зашлевил жена", категоричен бе зрител.

I don't care how many Batmen you stick in one movie, I'm never going to be able to watch that thing without "remember when Ezra Miller choke slammed a women and groomed minors" at the constant forefront of my mind. — Ashley Lynch ✂️🎞️ (@ashleylynch) February 13, 2023

Премиерната дата на филма за България е 16 юни.