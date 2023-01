Културата на отмяната: Никой не е в безопасност

К ултурата на отмяната завладя целия свят. Списъкът със звезди, станали жертви на това ново движение е много дълъг.

Сред полулярните личности, получили публично порицание са: Кевин Спейси, Джеймс Франко, Джина Карано, Арми Хамър, Мат Деймън, Луйс си Кей, Джоан Роулинг, Фей Дънауей, Кание Уест.

Когато човек прекрачи определени общоприети или морални граници е нормално да бъде отхвърлен.

CALLING FOR ‘HELP’: Octavia Spencer says it would be difficult to create hit 2011 film because of today’s sociopolitical climate and warns of cancel culture’s dangers. https://t.co/08IbD4WsDl pic.twitter.com/Gi2J3Fhs6g