Скандали, инцест и незаконни деца: Седем любовни афери на френски кралици

З ад пищната фасада на живота на френските кралици се крият завладяващи истории за забранена любов и тайни афери, които отекват в историческите хроники. От съблазнителните интриги на кралица Катерина Медичи до романтичните заплетения на императрица Жозефина - аферите на френските кралици оставят незаличима следа във френската история. Тези истории ни пренасят в царството на страстта, властта и скандала, хвърляйки светлина върху сложността на кралските бракове и човешките желания, които надхвърлят границите на кралските задължения.

1. Кралица Катерина Медичи - кралският любовен триъгълник

Любовният живот на кралица Катерина Медичи, съпруга на френския крал Анри II, е всичко друго, но не и прост. Тя е заобиколена от слухове и спекулации за предполагаемите ѝ афери. Както по времето, когато е кралица-консорт на Франция от 1547 до 1559 г., така и по времето, когато е кралица-майка от 1559 до 1589 г., тя е обвинявана в различни афери. За съжаление няма категорични доказателства, които да сочат, че е имала афера с конкретно лице. Колко скучно.

Това обаче не означава, че бракът ѝ е бил без скандали. Една от най-известните фигури, свързани с нея, е Диана дьо Поатие , любовницата на крал Хенри II. Връзката на Катерина с Даяна става обект на силно съперничество и интриги.

Даяна се славела с красотата и чара си и имала силно влияние върху крал Анри II. Тя била доста по-възрастна от краля и използвала положението си, за да печели влияние в двора. Катерина, от друга страна, се бори да покаже авторитета си като кралица и се сблъсква с постоянни предизвикателства, за да си осигури обичта на съпруга си, особено в първите години от брака им.

Това създава своеобразен кралски любовен т

A half-length portrait, from 1572, of Mary Anne Waltham, by François Quesnel - one of my very favourite paintings at ⁦⁦@AlthorpHouse⁩ Mary Anne was one of the ladies-in-waiting to Mary, Queen of Scots. Quesnel, a Franco-Scot, was a court painter to Catherine de’ Medici. pic.twitter.com/UO9An2RW0Y — Charles Spencer (@cspencer1508) August 24, 2023

риъгълник, в който ролята на Катрин като кралица е засенчена от влиянието на Даяна върху краля. Контролът на Даяна се разпростира върху държавните дела и тя дори получава ценни имоти като подарък от краля. Твърди се, че отношенията между двете жени са били изпълнени с напрежение и съперничество.

Въпреки напрежението Екатерина признава, че отношенията на Даяна с краля са политически изгодни. Тя стратегически поддържа привидно сърдечни отношения с Даяна, като дори ѝ подарява имоти и ѝ предоставя привилегии. Въпреки това отношенията им остават белязани от скрито съперничество и неприязън.

След смъртта на съпруга си Катерина става видна фигура във френската политика и играе важна роля в управлението на синовете си - Франциск II, Шарл IX и Анри III. От друга страна, влиянието на Даяна отслабва. Екатерина се възползва от тази възможност, за да отмени някои от привилегиите и властовите позиции на Даяна, като най-накрая взема връх в десетилетното им романтично съперничество.

2. Кралица Мария Антоанета и шведският граф

Историята не е била благосклонна към Мария Антоанета , като това отчасти може да се отдаде на различните слухове, които я преследват по време на живота и смъртта ѝ. Съпруга на крал Луи XVI, тя е известна с пищния си начин на живот и разточителните си разходи - неща, които я превръщат в мишена на общественото внимание.

Човешката природа е такава, каквато е, и не след дълго започват да се носят слухове за любовния живот на Мария. Един от най-скандалните е свързан с предполагаемата ѝ афера с граф Аксел фон Ферсен. Фон Ферсен е шведски дипломат и войник, който най-вероятно за първи път се среща с кралицата, когато през 1970 г. е изпратен в Париж от крал Густав III като част от шведския дипломатически корпус.

Аксел остава в Париж през цялата 1971 г. Смята се, че през това време той става близък приятел на Антоанета и остава такъв през бурните ѝ години като кралица-консорт. Появяват се спекулации, че отношенията им надхвърлят границите на приятелството, което предполага романтична връзка.

Някои твърдят, че връзката между двамата е била чисто платонична, като подчертават липсата на конкретни доказателства в подкрепа на твърденията. Но на хората винаги им е трудно да приемат платоничните връзки между мъже и жени, а други твърдят, че отношенията им са били интимни, като посочват писма (в които се използват езици като "възлюбен", "нежен приятел", "обожавам" и "лудо", за да го споменат) и мемоари, които намекват за по-дълбока емоционална връзка.

Тези шушукания за изневяра, в комбинация с екстравагантния ѝ начин на живот и по-широкия социално-политически контекст на времето, не правят нищо добро на кралското семейство и подхранват пламъците на недоволство сред френското население. По време на Френската революция Мария Антоанета и Луи XVI са изправени пред тежка съдба. В крайна сметка кралицата е осъдена за държавна измяна и екзекутирана през 1793 г., с което се слага край на бурния период от живота и управлението ѝ.

Quite excited about progress made in writing The Big Bourbon Book this weekend. Chapter on Parma is now complete to the Revolution (my goal for this summer), with a fascinating section on the overlooked sister of archduchesses Marie-Antoinette and Maria Carolina: Maria Amalia! pic.twitter.com/qBHwftz3xy — Jonathan Spangler (@JSpanUK) August 28, 2023

3. Френската кралица Мария Луиза Австрийска и австрийският граф

Изглежда, че френските кралици са имали слабост към чуждестранните графове. Твърди се, че кралица Мария Луиза Австрийска, втората съпруга на Наполеон Бонапарт, е била заета с афера с австрийския граф Адам Алберт фон Нейперг, докато съпругът ѝ е бил в изгнание на остров Елба.

Както е било обичайно за онова време, а и в цялата история, бракът между Мария и Наполеон е бил много повече политически съюз, отколкото романтична афера. Подобни бракове често водят до самота, така че не е толкова изненадващо, че абдикацията на императора и последвалото изгнание я карат да се чувства самотна и отчуждена. Твърди се, че именно през този период тя намира утеха и общуване в прегръдките на граф фон Нейперг.

Аферата им разцъфтява по време на отсъствието на Наполеон и те продължават връзката си след неговата смърт. Връзката на Мария Луиза с фон Нейперг е обект на спорове и скандали, особено поради факта, че е свързана с австрийски благородник и противоречи на очакванията за съпружеска вярност.

Въпреки това с времето Мария Луиза и фон Нейперг открито признават връзката си и имат няколко деца заедно. Поради политическата чувствителност те запазват дискретност, а след смъртта на Наполеон Мари се държи по-слабо от обикновено, но самата афера е общоизвестна.

4. Кралица Изабеу Баварска и нейният зет

Това е може би най-скандалното заглавие в нашия списък. Кралица Изабо Баварска е била кралица-консорт на френския крал Шарл VI и подобно на повечето други френски кралици е била заобиколена от скандали и слухове за многобройни афери по време на управлението си. Най-вече се говореше, че тя е имала връзка със зет си Луи, херцог на Орлеан. Който, между другото, е замесен в убийство.

Records show Queen Isabeau of Bavaria purchased 9,800 hairpins in 1391.



She likely need them for her amazing headdresses, like the one she is seen wearing as Christine de Pizan presents her with a copy of 'The Book of the City of Ladies'.



BL Harley MS 4431, f. 3r pic.twitter.com/fFr116TXET — Dr Mary Wellesley (@marywellesley) September 15, 2021

За да бъдем справедливи към Изабеу, бракът ѝ с Шарл VI не е бил лесен. Известен в историята като "Шарл Безумния", съпругът ѝ страда от психично заболяване, което го прави неспособен да управлява ефективно. Ежедневната работа по управлението на страната се пада до голяма степен на Изабо и нейния зет.

Предполага се, че с течение на времето двамата са се превърнали от политически съюзници в нещо много по-интимно. Като се има предвид окаяното състояние на брака ѝ, това всъщност не е толкова изненадващо. Шарл прекарваше голяма част от времето си в затваряне в себе си, в гневни изблици и нападки срещу най-близките си.

Шепотът за връзката им носеше обвинения в предателство и поставяше под въпрос лоялността на Изабо към короната. Изабо беше политическо животно и знаеше, че е в беда. Тогава на сцената се появява братовчедът на краля, бургундският херцог Жан, Джон Безстрашния. Сред скандалите в двора той започва да събира подкрепа сред френското благородничество и Изабо разбира, че е време да смени страната си.

През нощта на 23 ноември 1407 г. Изабеу повиква любовника си в спалнята си. При пристигането си той получава спешно съобщение, че е необходим на другия край на Париж. Скоро след като си тръгва, той е брутално убит от група главорези. Удобно, това позволява на Джон да стане едновременно новият регент, а също и съсед на Изабо.

При всичко това е изключително важно да се отбележи, че историческите сведения за делата на Изабо често са объркани от политически съперничества и пропаганда. Нейната репутация силно пострадала от тези твърдения, което е точно това, което съперниците ѝ биха искали. Предполагаемите ѝ афери допълнително усложняват и без това бурния период във френската история, оставяйки в наследство противоречия около управлението ѝ като кралица-консорт.

5. Кралица Марго - нещастни любовници

От всички кралици в този списък малко са имали такъв късмет в любовта като кралица Марго, известна още като Маргарита дьо Валоа , чиито различни любовници имали неприятния навик да се убиват. Като съпруга на френския крал Хенри IV, отношенията ѝ с него са обтегнати, белязани от политическо напрежение и лична неприязън. Марго търси утеха и страст извън брака си, като се впуска в многобройни романтични заплетения.

Най-известният ѝ любовник е първият ѝ - млад благородник и танцьор на име Жозеф Бонифас дьо Ла Моле. Двамата започват аферата си скоро след брака на Марго, но тя не продължава дълго. Той е обвинен в заговор за убийството на брата на кралицата, Шарл IX, с помощта на магия и майката на кралицата нарежда той да бъде измъчван и след това екзекутиран.

Жак дьо Харлей последва бедния Жозеф. Тази афера е разкрита от брата на Марго, Анри III, (за когото се твърди, че бързо се е уморил от похожденията на сестра си) по време на държавен банкет. Ясно е казано, че аферата трябва да приключи, защото в противен случай Жак ще загуби главата си.

След това се предполага, че е дошъл един аптекар, който се е погрижил за здравето на Марго, след като тя се е разболяла след събитията по време на гореспоменатия банкет. По време на лечението ѝ той се влюбил в нея, само за да бъде прободен смъртоносно от ревнив бодигард. Твърди се, че Марго е намерила утеха в обятията на красив капитан от френската армия.

Когато Анри III научава за това, той незабавно нарежда капитанът да бъде екзекутиран по ужасяващ начин. След убийството на Анри III през 1589 г. съпругът на Марго става крал Анри IV. Той бързо се развежда с нея, на което тя се съгласява, стига да запази титлата си на кралица и да получи голяма сума пари. Пари, които тя очевидно харчи за още афери до края на живота си.

6. Кралица Хортензия дьо Боарне - има незаконен син

Кралица Хортензия дьо Боарне, съпруга на Луи Бонапарт и майка на Наполеон III, формално е била кралица-консорт на Холандия, но тъй като баща ѝ е бил френски император, а синът ѝ също, в нашите книги тя се смята за френска кралица.

Подобно на много френски кралици преди нея, и тя се забърква в известна афера по време на брака си. Нейният любовник е Шарл Жозеф, граф дьо Флахо, френски генерал и дипломат. И този път наистина имаме доказателства!

Хортензия изобщо не харесва съпруга си и е изключително недоволна, когато през 1806 г. Наполеон го прави крал на Холандия, което означава, че Хортензия трябва да остави живота си в Париж и да се премести в Холандия. Макар че бързо свиква с живота в Нидерландия, това не може да се каже за отношенията ѝ със съпруга ѝ.

След смъртта на първия ѝ син Хортензия получава разрешение да се върне във Франция. Въпреки че двамата никога не се развеждат, тя вижда абдикацията на съпруга си малко след смъртта на сина им като край на брака им. Това я оставя свободна да преследва Шарл Жозеф по-открито.

Те не губят много време и през 1811 г., някъде в Швейцария, близо до Женевското езеро, Хортензия ражда незаконен син - Шарл Огюст Луи Жозеф. Аферата на Хортензия и Шарл Жозеф е забележителен скандал по онова време, който допълнително усложнява динамиката в семейство Бонапарт.

Аферата приключва през 1814 г., когато Хортензия открива, че любовникът ѝ има връзка. Аферата на Хортензия с Шарл Жозеф, макар и краткотрайна, има последици извън личния ѝ живот. Съществуването на извънбрачното ѝ дете и скандалът около аферата оказват влияние върху политиката и възприятията на семейство Бонапарт в критична епоха от френската история.

7. Императрица Жозефина - рогоносец на Наполеон

За малко френски кралици се говори, че са имали толкова много извънбрачни връзки, колкото императрица Жозефина, първата съпруга на Наполеон Бонапарт . Историческите данни показват, че Бонапарт е бил влюбен в нея от първия ден, като в писмо преди да се оженят пише: "Събуждам се от теб. Образът ти и споменът за опияняващите удоволствия от снощи не оставят покой на сетивата ми." Това обаче не ѝ пречи да се забавлява.

Vanessa Kirby stars as Empress Joséphine in Ridley Scott’s ‘NAPOLEON.’



In theaters November 22, 2023. pic.twitter.com/7qla1bJcNk — Film Updates (@FilmUpdates) August 22, 2023

Може би Наполеон е трябвало да послуша семейството си, което винаги не се е впечатлявало от Жозефин, която е била по-възрастна, вдовица и вече е имала две деца. Не знаем точно колко афери е имала Жозефин в действителност, но се говори, че са били доста.

Най-известната ѝ и добре документирана афера започва през 1796 г. малко след брака ѝ с Наполеон. Само два дни след сватбата им Наполеон заминава да се бие с италианците, а Жозефин започва да споделя леглото си с красивия хусарски лейтенант Иполит Шарл. Скоро Наполеон научава за аферата и връзката им се променя завинаги.

Освен с Шарл Жозефина е обвързана и с множество френски политически фигури, като Пол Франсоа Жан Никола Барас. Въпреки това изглежда, че именно аферата ѝ с Шарл е нанесла най-големи щети. След като открива аферата, Наполеон изисква тя да бъде прекратена и отношенията му със съпругата му никога повече не са същите.

От всички дела в този списък това на Жозефина е може би най-тъжното. Наполеон искрено е обичал съпругата си и нейното предателство го е засегнало дълбоко. Той започва да има свои собствени афери и в крайна сметка се развежда с нея през 1810 г. , като я заменя с нова съпруга, която се надява да му даде наследник. Тя се оказала също толкова вярна.

Наистина не е чудно, че французите имат репутацията на романтици и изневери, когато видите в какво са обвинявани техните кралски особи. И все пак, преди да съдим твърде строго тези кралици, трябва да се замислим защо са преследвали такива скандални любовни връзки. Афери, които често са били свързани с голям личен риск.

Повечето от тези жени са били принудени да сключват политически бракове без любов, в които от тях се е очаквало да бъдат нещо повече от фабрики за бебета. Можем ли наистина да ги обвиняваме, че са търсили обич далеч от своите често отдалечаващи се съпрузи? Съпрузи, които, не бива да забравяме, не бяха съвсем невинни, когато ставаше дума за извънбрачни връзки.

Тези афери може и да са били скандални, но също така ни дават интересен поглед към личния живот на тези страхотни жени. Те подчертават техните желания, уязвимости и дълбокото влияние, което техните романи са имали върху хода на историята. В техните истории откриваме смесица от страст, власт и вечното преследване на любовта.