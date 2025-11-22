Свят

Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започва срещата на върха на Г-20

Тя ще се проведе в Йоханесбург

22 ноември 2025, 08:47
Помрачена от бойкота на САЩ и напрежението в Украйна: Започва срещата на върха на Г-20
Източник: AP/БТА

Д вудневната среща на високо равнище на Г-20 на водещите икономики започва днес в южноафриканския Йоханесбург, помрачена от отсъствието на много световни лидери, както и от ожесточения дебат относно плана на САЩ за мир в Украйна, предаде ДПА.

Среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС обсъждат мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Самият президент на САЩ Доналд Тръмп, както и държавните глави на Русия и Китай - Владимир Путин и Си Цзинпин, са сред лидерите, които също отмениха участието си в първата среща на високо равнище на Г-20 на африканския континент. Лидерите на Мексико и Аржентина също отсъстват.

Администрацията на Тръмп бойкотира изцяло преговорите, защото обвинява южноафриканското правителство в тежки репресии срещу белите фермери. Южна Африка отхвърля обвиненията като неоснователни.

САЩ няма да участват в срещата на върха на Г-20

Домакинът на срещата, президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса, фокусира срещата на върха върху темите за солидарност, равенство и устойчивост.

Най-големите му приоритети включват облекчаване на дълговото бреме на развиващите се страни, справедлив енергиен преход, справедливо и чисто използване на редките природни изкопаеми, справедливо споделяне на тежестта в областта на опазването на климата и продоволствената сигурност.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да работят за прекратяване на конфликтите, които „причиняват толкова много гибел, разрушения и дестабилизация по целия свят“.

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

Гутериш специално спомена войните и конфликтите в Украйна, Газа, Судан, Мали и Демократична република Конго.

„Навсякъде – от Хаити до Йемен, Мианмар и отвъд – трябва да изберем мир, закрепен в международното право“, заяви той.

Гутериш също така призова държавите да предприемат действия по отношение на изменението на климата и да помогнат за намаляване на глобалните неравенства - както финансовото неравенство, така и по отношение на представителството в международни институции.

Източник: БТА/Виктор Турмаков    
