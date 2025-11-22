Река Язо излезе от коритото си, временно застраши от наводнение Разлог

П релялата река Язо временно застраши от наводнение Разлог. В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове, предаде NOVA.
На територията на града през изминалото денонощие имаше три критични точки, които са били обезпечени с екипи на място, които следяха водните нива и предприеха действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, съобщиха от общината.
Не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи.
Пороен дъжд се изля и над Благоевград. Заради обилните валежи от Агенция „Пътна инфраструктура“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка на път I-1 в района на Благоевград поради силен дъжд и наводнена настилка.
В петък вечер силен дъжд валя също и над Петрич, като от общинската администрация съобщиха, че Аварийното звено в града се е отзовало на четири сигнала за наводнени къщи и дворове.