Скандален полет: Обвиниха Томи Лий в сексуално насилие в хеликоптер

Р окерът Томи Лий е обвинен в сексуално насилие над жена в хеликоптер, докато са летели от Сан Диего за Лос Анджелис през 2003 г.

В съдебните документи, получени от TMZ, жената каза, че е приятелка на пилота и той я поканил на пътуване. Но когато пристигнала на мястото, там вече бил Томи Лий, барабаниста на Motley Crue, чакащ да се качи на хеликоптера с тях.

Не е ясно дали тя е познавала Лий преди срещата през февруари 2003 г.

Тя твърди, че Лий, който сега е на 61 години, и пилотът са пили, смъркали кокаин и са пушили марихуана по време на полета.

Жената каза, че Лий, който се разведе с третата си съпруга, Памела Андерсън, през 1998 г., след това я сграбчил и я принудил да седне скута му. Лий я опипвал и целунал, а когато тя се опитала да се отдръпне, той я сграбчил и я дръпнал обратно към себе си. Тя каза, че след това той проникнал в нея с пръсти и опипал гърдите ѝ. При кацане в Лос Анджелис Лий я прегърнал, след което си тръгнал, а жената и пилотът отлетели обратно към Сан Диего.

Тя каза, че никога не е ходила в полицията, защото не е смятала, че ще ѝ повярват.

Лий не е отговорил на искането на медиите за коментар.

