Кои държави няма да участват в „Мис Вселена 2025“ и защо

О братното броене до едно от най-бляскавите събития в света официално започна. „Мис Вселена 2025“ навлезе във финалния си етап – 122 ослепителни участнички се събраха в Тайланд, където скоро ще бъде коронясана наследницата на Виктория Кяер Тейлвиг.

Тазгодишното издание на конкурса вече се утвърди като впечатляваща комбинация от красота, овластяване и неочаквани обрати. От ослепителни изяви на подиума до изненадващи отказвания в последния момент – феновете следят всяка стъпка, а социалните мрежи кипят от реакции.

Глобална сцена на красота и цел

През последните седмици участничките от цял свят дадоха най-доброто от себе си – дефилирайки по подиумите, участвайки в благотворителни инициативи и посещавайки културни събития, които поставят на изпитание не само тяхната увереност, но и емпатията и лидерските им качества.

Съдиите внимателно наблюдават как всяка кандидатка демонстрира това, което марката „Мис Вселена“ нарича „красота с цел“. По света феновете страстно подкрепят своите фаворитки, често обединени зад националните си представителки.

Но докато вълнението около финала расте, някои държави няма да участват тази година – поради различни, понякога неочаквани обстоятелства.

Участнички, които се отказаха от „Мис Вселена 2025“

Емоционалното решение на Мис Германия – Даяна Фаст

Едно от най-разтърсващите отказвания дойде от Даяна Фаст, Мис Вселена Германия, която се оттегли по дълбоко лични причини. Майка на петгодишно дете, тя избра да постави семейството и новия им дом над състезанието.

Организацията в Германия прояви пълна подкрепа – запазвайки титлата ѝ и отказвайки да изпрати заместник. Вместо това, те насочиха усилията си към благотворителност, дарявайки над 34 000 долара (около 30 000 евро) на HeartPawject – тайландска организация, която спасява и приютява бездомни и ранени животни. Този жест на състрадание идеално въплъти духа на „Мис Вселена“.

Сахар Биниаз от Персия – оттегляне в знак на солидарност

В средата на октомври конкурсният свят беше разтърсен, когато Сахар Биниаз, Мис Вселена Персия 2025, обяви оттеглянето си в знак на солидарност с националния си директор – Голшан Баразеш, задържана по време на посещение в Иран.

В трогателно изявление в социалните мрежи Сахар написа: „От дълбоко уважение и загриженост за нейната безопасност и благополучие, взех трудното решение да се оттегля от тазгодишното състезание.“

Това не е първият път, когато съдбата се намесва в нейните мечти. През 2012 г. Биниаз беше коронясана за "Мис Вселена", но контузия на крака ѝ попречи да се състезава в Лас Вегас.

Пропуснатата възможност на Нигер

За Зулахату Амаду участието в „Мис Вселена 2025“ трябваше да бъде историческо – първото представяне на Нигер в световния конкурс.

За съжаление, логистични затруднения осуетиха пътуването ѝ.

„Самолетният ми билет пристигна твърде късно и наличните полети вече не ми позволяваха да стигна до Банкок навреме“, обясни тя.

В рядък акт на разбирателство организаторите я поканиха да участва в изданието през 2026 г., давайки ѝ шанс да се завърне по-силна и по-подготвена.

Спорът за възрастовите ограничения в Китай

Преди отпътуването за Тайланд Сюхе Хоу трябваше да представлява Китай, но се оттегли поради лични причини, свързани с възрастовите ограничения в организацията – правило, което предизвика оживени дискусии сред феновете.

На нейно място сега на сцената излиза Джао На, първата ѝ подгласничка, която се бори за желаната корона.

Драма в Демократична република Конго

В началото на септември конкурсът „Мис Вселена Конго“ се сблъска с неочакван хаос – титлата на Дебора Джема беше отнета, след като тя отказа да подпише договора си. Организацията настоя тя да премахне всички следи от коронацията си в социалните мрежи.

Тъй като първите две подгласнички не бяха на разположение, комисията избра Доркас Диенда Касинде да представлява страната в Тайланд.

Други държави, които няма да участват

Няколко държави, сред които Бахрейн, Камерун, Кипър, Еритрея, Фиджи, Гибралтар, Кения, Малдивите, Монголия, Черна гора, Самоа, Сомалия и Узбекистан, няма да изпратят свои представителки тази година. В повечето случаи причината е невъзможността да се проведат национални конкурси или да се финализира изборът на кандидатки преди началото на надпреварата.

Финал с очакване и вдъхновение

Въпреки всички предизвикателства, „Мис Вселена 2025“ остава сияен празник на многообразието, амбицията и устойчивостта.

Докато Тайланд се подготвя за финалния спектакъл, феновете с нетърпение очакват да разберат коя ще спечели короната и ще наследи Виктория Кяер Тейлвиг като следващия световен посланик на красотата и целеустремеността.