Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Н ай-престижният конкурс за красота в света се завръща в Тайланд!

74-ото издание на „Мис Вселена“ ще се проведе на 21 ноември 2025 г. в зала Impact Challenger в Пак Крет, провинция Нонтабури. Действащата кралица Виктория Тейлвиг от Дания ще предаде короната си в незабравима вечер, обещаваща елегантност, вдъхновение и новаторски дух.

Тайланд бе избран за домакин след оспорвана надпревара с кандидатурите на Аржентина, Коста Рика, Доминиканската република, Мароко, Индия, Южна Африка и Испания. Това ще бъде четвъртият път, в който страната посреща конкурса, и третият, който ще се проведе именно в Impact Challenger Hall – сцена на бляскавите издания през 2005 и 2018 г.

Освен основното събитие в Нонтабури, специални прояви и фестивали ще озарят Пукет и Патая, превръщайки Тайланд в едноседмичен празник на културата, красотата и многообразието.

България влиза в светлината на прожекторите

Нашата страна е представена от Габи Гуа – харизматична и талантлива красавица, която се очаква да покаже пред света силата, интелекта и чара на българската жена. Габриела, която е наполовина българка, наполовина французойка, бе избрана за „Мис Вселена България 2025“. Тя е на 27 години, родена и израснала в Париж.

Кариерата ѝ е впечатляващо многостранна – актриса, модел и дизайнер, носителка на редица международни отличия, сред които и титлата „Мис Европа“. Гуа се присъедини към над 119 участнички от целия свят, всяка от които ще се бори не само за короната, но и за възможността да изрази своята мисия и кауза.

Полярни реакции след първото ѝ появяване

Появата на Габи Гуа по време на грандиозната церемония по откриването предизвика смесени реакции сред фенове и наблюдатели. Докато едни възхвалиха нейното присъствие и модерна визия, други изразиха критики към стилистичния избор и сценичното ѝ поведение. В социалните мрежи коментарите варираха от „елегантна и уверена“ до „прекалено сдържана за откриването на световен конкурс“.

Според модни анализатори, това противоречиво начало може да се превърне в силен катализатор за внимание, който ще помогне на българската представителка да се открои в следващите етапи на надпреварата.

Професионален път и успехи

Гуа постепенно изгражда международен профил, обхващащ модата, медиите и бизнеса. Работила е с престижни брандове като Chaumet, Elie Saab, Jean Louis David, GAP, Bossini, Triumph Lingerie и Robert Abi Nader.

Присъствието ѝ краси кориците на списания като Prestige, ICON, Playboy, Gmaro и L'Officiel, а телевизионните ѝ изяви по Fashion TV, Canal+, M6 и MTV допринасят за нарастващата ѝ популярност в Европа и Близкия изток.

Модел, предприемач и обществен посланик

Извън модата, Габи Гуа развива бизнес и социални инициативи. Тя е основател на Gaby Beauty – марка за козметика и грижа за кожата, и на G Global, компания за инвестиции в недвижими имоти.

И двете начинания отразяват стремежа ѝ към устойчиво развитие и разширяване на професионалния ѝ хоризонт.

Гуа активно подкрепя каузи, насочени към образованието, безопасността и здравето на жените. Сътрудничеството ѝ с фондация „Розовата лента“ в Лондон подчертава нейната отдаденост на борбата с рака на гърдата и повишаването на осведомеността за женското здраве.

Тя разглежда платформата като възможност да подкрепя каузи, насочени към личностното и социалното развитие на жените, и да използва публичността си за положително влияние.

След официалното потвърждение на титлата ѝ като "Мис Вселена България 2025", Габи Гуа активно споделя подготовката си в социалните мрежи. Нейният профил в Instagram е източник на вдъхновение за феновете ѝ, които следят тренировките, фотосесиите и пътуванията ѝ по пътя към големия финал.