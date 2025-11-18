Свят

Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?

Дни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза

18 ноември 2025, 11:00
Как конкурсът „Мис Вселена 2025“ се превърна в пълен провал?
Източник: iStock

Д ни преди финала на „Мис Вселена 2025“, най-известният конкурс за красота в света преминава през голяма криза, белязана от скандали и дипломатически гафове – накратко, грандиозен срив: публични унижения, обвинения в расизъм, сълзливи и жалки извинения. 

Всичко започна с шокиращото разкритие, точно преди началото на събитието, за промяна в ръководството. Ан Джакраджутатип, емблематична тайландска фигура и първата транссексуална жена, собственик на организацията, се оттегли от поста си на президент при съмнителни обстоятелства, пише Business Insider. Марио Букаро, бивш дипломат, пое поста с кратко предизвестие, тъй като компанията на Джакраджутатип се сблъска със сериозни финансови затруднения, обект на разследване от Тайландската комисия по ценни книжа и борси за счетоводни нередности.

Новият дует начело на конкурса, Марио Букаро и Раул Роча, бързо се изправи пред нова криза. Нават Ицарагрисил, новоназначеният директор на „Мис Вселена Тайланд“, публично унижи Мис Мексико по време на среща, излъчвана на живо. Той я обвини, че не е присъствала на промоционално събитие, обиди я, нарече я идиотка и я заплаши да я изключи пред останалите смаяни участнички.

Няколко участнички, включително Виктория Кяер Тейлвиг (Мис Вселена 2024), напуснаха залата в знак на солидарност, осъждайки насилието и липсата на уважение, проявени от организатора. Много други мис, като Ноелия Фойгт (Мис САЩ) и Шейнис Паласиос (Мис Вселена 2023), също публикуваха съобщения, осъждащи публичното унижение, претърпяно от мексиканската участничка, и очевидното подкопаване на фундаменталните ценности, които измъчват състезанието.

Изправен пред протестите, Раул Роча, президент на „Мис Вселена“ , реши да предприеме драстични мерки. Ицарагрисил беше забранен от всички събития, свързани със състезанието, и беше строго порицан публично. Той през сълзи се извини на пресата, признавайки сериозността на действията си и твърдейки, че е действал в разгара на момента.

Вследствие на този спор, Алисия Мачадо, Мис Вселена 1996, направи расистко изказване в Instagram, отправяйки расистки забележки към Ицарагрисил и обърквайки тайландския и китайския произход в ефир, съпътствайки думите си със стигматизиращи расистки жестове. Тези изявления бяха остро осъдени от обществеността и бившите победители, разпалвайки отново дебата за имиджа на конкурса и поведението на неговите представители.​

Сагата не свършва дотук за това злополучно издание на конкурса за красота. Мис Чили, Ина Мол, публикува видео в TikTok, в което се преструва, че шмърка кокаин. Изправена пред възмущението, тя публично обясни и се извини, твърдейки, че е станало недоразумение – просто е следвала тенденция в TikTok – и също така обвини гримьора си, че е оказал натиск върху нея да направи видеото.

Въпреки слуховете за дисквалификация, които се разпространяват в социалните мрежи, участникът остава в надпреварата и продължава да се появява в официалните акаунти на състезанието. Мълчанието на организаторите, както и на основните участници, засилва усещането за хаос, което сякаш цари зад кулисите. Някой има ли контрол?

Финалът на конкурса „Мис Вселена 2025“ е на 21 ноември.

Източник: БГНЕС    
Мис Вселена 2025 Скандали Конкурс за красота Публично унижение Мис Мексико Расизъм Алисия Мачадо Мис Чили Финансови затруднения Смяна на ръководството
