Свят

Иран: Свален е американски дрон над Ормузкия проток, Вашингтон не потвърждава

MQ-9 Reaper е ключов многоцелеви боен апарат, използван както за разузнаване, така и за нанасяне на прецизни удари.

20 октомври 2026, 11:13
Иран: Свален е американски дрон над Ормузкия проток, Вашингтон не потвърждава
Ормузки проток   
Източник: БТА

Иранските власти обявиха, че са свалили американски боен дрон, но твърдението остава непотвърдено от американска страна и не може да бъде проверено от независими източници. Този инцидент се случва на фона на доклад, документиращ значителни загуби на американска военна техника в региона от началото на годината.

Иранската информационна агенция Тасним съобщи, че американски дрон MQ-9 Reaper е бил унищожен над стратегическия Ормузки проток. Според съобщението, цитирано от БГНЕС, за свалянето е използвана нова, усъвършенствана система за противовъздушна отбрана. Американските военни към момента не са коментирали официално случая.

Контекст на напрежението и материалните загуби

Според иранската медия, силите на Техеран са унищожили повече от 50 дрона от този тип от началото на конфликта. Подобни твърдения са част от информационната война между двете страни и обикновено не могат да бъдат потвърдени по независим път.

Въпреки липсата на потвърждение за конкретния случай, по-широката картина показва сериозни материални загуби за САЩ в региона. Неотдавнашен доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ, цитиран в публикациите, сочи, че от края на февруари насам Съединените щати са загубили или са били повредени общо 81 самолета и дрона при операции, свързани с Иран.

Разходите за замяна на тази техника са значителни. Според същия доклад, цитиран от наличната информация, те се оценяват на стойност между 1,9 и 3,3 милиарда долара.

Kакво знаем за MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper е дистанционно управляем летателен апарат (ДУЛА), разработен от „Дженеръл Атомикс Аеронотикъл Системс“ предимно за Военновъздушните сили на САЩ. Често наричан дрон „ловец-убиец“, той е проектиран за изпълнение както на офанзивни мисии, така и на разузнаване, наблюдение и рекогносцировка (РНР) с голяма продължителност и на голяма височина. Reaper представлява значителен напредък в технологията на безпилотните летателни апарати, съчетавайки възможностите на усъвършенствана платформа за наблюдение с тези на прецизна ударна машина. Разработката на MQ-9 започва в началото на 21-ви век като подобрена версия на по-ранния MQ-1 Predator и първоначално е наречен „Predator B“. Първият му полет се състои през февруари 2001 г., а официално влиза в експлоатация през 2007 г. Основната разлика спрямо неговия предшественик е замяната на буталния двигател с мощен турбовитлов двигател. Тази промяна позволява на Reaper да лети по-бързо, на по-голяма височина и да носи значително по-тежък полезен товар, което драстично разширява неговите оперативни способности и го превръща от предимно разузнавателен в многоцелеви боен апарат.MQ-9 Reaper може да достигне височина до 15 000 метра и да остане във въздуха над 27 часа, в зависимост от конфигурацията на товара. Неговата гъвкавост се дължи на способността му да носи до 1700 килограма полезен товар, включително сензорни системи и въоръжение. Стандартното въоръжение включва комбинация от ракети въздух-земя AGM-114 „Хелфайър“, лазерно управляеми бомби GBU-12 „Пейвуей II“ и бомби GBU-38 JDAM. За разузнавателни цели той е оборудван с мултиспектрална система за насочване, която включва инфрачервени сензори, камери за дневна светлина и лазерен целеуказател, позволяващи идентифициране и проследяване на цели от голямо разстояние. MQ-9 Reaper се превръща в основен инструмент в американските антитерористични операции след 2001 г., като е широко използван в конфликти в Афганистан, Ирак, Йемен и други региони. Той символизира промяната в съвременното военно дело, позволявайки нанасянето на удари отвъд хоризонта с минимален риск за собствения персонал. Употребата му обаче е обект на противоречия, свързани с цивилни жертви и правни въпроси относно целевите убийства. Освен от САЩ, MQ-9 Reaper е приет на въоръжение и от няколко съюзнически държави, сред които Великобритания, Франция, Италия и Испания, което затвърждава статута му на една от най-значимите безпилотни бойни платформи в света.

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