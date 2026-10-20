„Сова Харис“: Йотова и Вълчев печелят балотаж с 65,8% срещу Гюров и Кандев

А ко до балотажа на предстоящите президентски избори стигнат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, подкрепата за кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев ще е 65,8%, а за Гюров - Кандев - 34,2%. Това показват данните от разпространено национално представително проучване на социологическата агенция „Сова Харис“.

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Проучването е осъществено в периода 13-17 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани чрез стандартизираното интервю face-to-face в домовете на респондентите. Изследването е по поръчка на вестник „Труд news“. Максималната грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище е 3,1%.

Ако на балотаж се явят Йотова - Вълчев и Костадин Костадинов и Петър Волгин, Йотова печели 72,7% от гласовете, а Костадинов - 27,3%, прогнозират от „Сова Харис“.

Декларираната избирателна активност е 38,1%. Това ниво е с 2% по-ниско от активността на изборите през 2021 г., посочват от агенцията. Поради изискване на закона балотаж ще има, посочват социолозите.

„Тренд“: Йотова води убедително, но ниската активност прави балотажа срещу Гюров неизбежен

Готовност да гласуват за Илияна Йотова - Кирил Вълчев заявяват около половината от решилите да гласуват (49,2%), докато за основните им конкуренти Андрей Гюров - Георги Кандев - 24,8%. Националистическият вот се концентрира около кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин (9,5%) - на значителна дистанция от възможността да достигнат до балотаж, допълват от „Сова Харис“. Подкрепата за двойката Радостин Василев - Красимир Манов е 3,1%, за Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева - 2,6%, а за Иван Христанов - Стоянка Черкезова - 1,9%.

Електоралният максимум на Йотова - Вълчев е около 1,5 млн. гласа, отбелязват от „Сова Харис“. На Гюров и Кандев - 600 000, а на Костадинов - Волгин - 400 000. До края на кампанията промени в избора на гласоподавателите са възможни, но в рамките на очерталите се параметри. Към момента няма индикации, че някой от кандидатите може да привлече вълна извън декларираната подкрепа, отбелязват от социологическата агенция.

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

По отношение на позицията на България в Европа най-голям дял от хората (47,7%) подкрепят подход, основан на лоялност към европейските партньори, но и на отстояване на националните интереси. Същевременно 36,4% предпочитат страната да се ръководи единствено от собствените си интереси, докато едва 10,5% смятат, че България трябва да следва решенията на европейските институции, показват данните от проучването. По отношение на президентската институция преобладава очакването тя да изпълнява ролята на коректив (49,8%), а не толкова на балансьор (37,7%).

На въпрос, свързан с причините за ръста на цените у нас, почти половината от респондентите (47,5%) посочват вътрешнополитически фактори като основна причина, при 37,2%, които акцентират върху външнополитическите обстоятелства. Това показва, че значителна част от обществото търси обяснението за поскъпването преди всичко във вътрешните икономически и политически процеси, коментират социолозите.

В проучването се посочва още, че 45,2% от анкетираните очакват правителството да осигури условия за честен и демократичен вот, 24% не споделят това мнение, а 30,8% не могат да преценят.