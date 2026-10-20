Почина моделът Сахара Рей, бивша приятелка на Джъстин Бийбър

А встралийският модел Сахара Рей, която в миналото имаше връзка с музикалната звезда Джъстин Бийбър, почина само броени месеци след раждането на дъщеря си. Тя беше на 34 години, пише Page Six.

„Сахара издъхна снощи в болницата, заобиколена от семейството си“, съобщиха близките на интернет звездата пред TMZ в понеделник. „Тя беше толкова обичана.“, добавиха те.

Според информация на Daily Mail, моделът е предозирал със синтетичния опиоид фентанил в петък, след което е била откарана по спешност в болница в Лос Анджелис и поставена на животоподдържащи системи. В неделя семейството ѝ е взело тежкото решение да ги изключи. Все още не е ясно дали става въпрос за нещастен случай, или за съзнателно действие.

Model Sahara Ray’s cause of death revealed: report https://t.co/15di0HNTzJ https://t.co/lL2D7BMONR — New York Post (@nypost) October 20, 2026

През април 2024 г. Рей разкри публично за битката си с автоимунното заболяване синдром на Гилен-Баре, което я остави частично парализирана и за кратко я прикова към инвалидна количка след автомобилна катастрофа.

„В момента съм парализирана от горната част на бедрата до стъпалата. Изобщо не мога да ходя“, сподели тогава тя във видеоклип в TikTok.

Рей обясни, че е била диагностицирана със синдрома на Гилен-Баре, след като тялото ѝ е изпаднало в шок вследствие на инцидента. Според медицинските експерти състоянието представлява рядко заболяване, при което имунната система атакува собствените нерви на организма, а симптомите включват слабост, изтръпване и парализа. Тласък за отключването му може да даде остра физическа травма.

Model Sahara Ray made final appearance nearly 3 years before tragic death at 34 https://t.co/ImrJdJxe5D https://t.co/fuRzLX1HWv — New York Post (@nypost) October 19, 2026

Фенове и близки приятели изразиха скръбта си в социалните мрежи. Нейната приятелка Беки Хърн сподели техни архивни снимки с думите: „Сахара, чиста и с толкова голямо сърце. Сърцето ми е разбито за теб и семейството ти. Почивай в мир.“

Трагичната кончина на дизайнерката идва малко след раждането на дъщеря ѝ Сноу през януари.

„Пожелайте ми късмет. Днес в 20:00 ч. започва раждането ми. Толкова съм развълнувана и толкова нервна“, написа тя тогава на последователите си. През април Рей официално представи новороденото бебе с трогателно видео, на което двете се гушкат, озвучено от песента на Бийбър „Everything Hallelujah“.

Последната ѝ публикация в Instagram беше поредица от снимки на дъщеря ѝ през юли с трогателното послание: „С цялото си сърце 🤍, бебе Снежанка“.

Сахара Рей, дъщеря на известния австралийски сърфист Тони Рей, влезе в заглавията на световните медии през 2016 г. заради романса си с Джъстин Бийбър, когато двамата бяха заснети на почивка на Хаваите. През 2023 г. тя беше свързвана и с изпълнителя Мод Сън.