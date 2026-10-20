Намериха писмо с отровно вещество в затвора в Бобов дол

П исмо с прахообразно вещество, определено от полицията като отровно, е открито в затвора в Бобов дол. Случаят се разследва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Сигналът е подаден в понеделник от служители на затвора, които установили нерегламентирана кореспонденция между лишен от свобода и подател от Петрич.

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На място е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед. При проверката в писмото е открито прахообразно вещество, за което предстои лабораторно изследване, за да бъде установен точният му състав.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.