България

Намериха писмо с отровно вещество в затвора в Бобов дол

Пратката е била предназначена за лишен от свобода и е изпратена от Петрич

Обновена преди 2 часа / 20 октомври 2026, 11:39
Намериха писмо с отровно вещество в затвора в Бобов дол
Източник: iStock Photos/Getty Images

П исмо с прахообразно вещество, определено от полицията като отровно, е открито в затвора в Бобов дол. Случаят се разследва, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Сигналът е подаден в понеделник от служители на затвора, които установили нерегламентирана кореспонденция между лишен от свобода и подател от Петрич.

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На място е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед. При проверката в писмото е открито прахообразно вещество, за което предстои лабораторно изследване, за да бъде установен точният му състав.

По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена.

Източник: МВР    
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