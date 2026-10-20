Задържаха 57-годишен мъж в София за притежание на порнографски материали с деца

57-годишен мъж е задържан и обвинен за съхраняване на порнографски материали с деца в дома си в София, съобщиха от прокуратурата.

Задържаха мъж за изпращане на порнографски материали на дете

Според обвинението в периода от неустановена дата до 19 октомври 2026 г. мъжът е държал на различни технически устройства материали, изобразяващи сексуализирано показване на половите органи на лица под 18 години.

По досъдебното производство са разпитани свидетели и е извършено претърсване и изземване. Като доказателства са приобщени различни предмети и устройства, сред които компютърни конфигурации.

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С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане той да остане за постоянно в ареста.

За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда наказание от пет до десет години лишаване от свобода.