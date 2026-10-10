Джордж и Амал Клуни връчиха наградите „Алби“ за защита на човешките права в Лондон

Ф ондацията на американския актьор и режисьор Джордж Клуни и на съпругата му, адвокатката и правозащитничка Амал Клуни, връчи за пети път годишните си награди „Алби“, съобщават „Ню Йорк таймс“ и „Холивуд рипортър“.

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Отличията се присъждат за постижения в областта на борбата за справедливост. Сред тазгодишните носители на наградите „Алби“ са киргизстанските журналисти Болот Темиров и Махабат Тажибек Кизи, защитничка на правата на момичетата и основателка на приют Ванеса Мвангала от Малави, американската военна фотожурналистка Линзи Адарио, конгоанската правозащитна организация „Повече справедливост“, както и Брад Смит, президент и заместник-председател на управителния съвет на „Майкрософт“ заради усилията му в защита на правата на човека.

Amal and George Clooney brought the glamour and the laughs! ✨ Amal, 48, shimmered in an off-the-shoulder Gucci gown with cascading beaded fringe while George, 65, joked around with photographers on the Albies red carpet 💛 The couple hosted their annual awards at London’s Natural History Museum, celebrating people who risk their lives fighting for justice around the world. 📽️: getty #georgeclooney — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 9, 2026

Ежегодната церемония по връчването на наградите „Алби“ има за цел да насочи международното внимание към „смели личности и организации, посветили живота си на стремежа към справедливост, често с цената на сериозен личен риск“. Наградата носи името на легендарния съдия Алби Сакс, който е „герой на движението срещу апартейда, оцелял след затвор, изгнание и опит за убийство в борбата за равенство в Южна Африка“, посочва фондацията на семейство Клуни.

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„Вдъхновени от неговото наследство, Джордж и Амал Клуни създадоха наградите „Алби“, за да гарантират, че хората, които полагат най-тежките усилия за утвърждаване на справедливостта - често далеч от общественото внимание - ще бъдат забелязвани, чувани и защитавани“, се припомня в изявление на фондацията на семейство Клуни.

Церемонията се състоя в Лондон в Природонаучния музей и на нея присъстваха редица знаменитости, сред които Ана Уинтур, Брад Пит, Лора Дърн, Донатела Версаче, Ема Томпсън и др.