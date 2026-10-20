Шест атаки за 10 дни: Кая Калас предупреди за ескалацията в Черно море

Р усия не постига успехи на бойното поле и вместо това атакува цивилни обекти и засилва хибридните си действия в Европа. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент за ескалацията на руските удари срещу корабоплаването в Черно море.

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„Шест атаки в рамките на десет дни от предполагаеми руски дронове представляват неприемлива ескалация на атаките“, каза Калас.

По думите ѝ от средата на юли Русия е засилила ударите срещу украинския износ. Според някои оценки заради атаките Украйна губи по 60 милиона евро дневно от приходи от износ.

„Коридорът в Черно море е най-важният коридор за украинските доставки на пшеница“, посочи Калас. Тя обвини Москва, че умишлено използва храната като оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност.

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Калас припомни, че Европейският съвет е призовал за незабавно възстановяване на безопасността на цивилното корабоплаване в Черно море. По думите ѝ световните цени на пшеницата са достигнали най-високото си ниво от 2023 г.

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„Световната продоволствена система сега е заплашена от перфектната буря“, предупреди Калас.

Тя посочи като фактори климатичните явления, сушата в двете полукълба и конфликта в Близкия изток, който оказва натиск върху износа на торове.

„По света сега има три критични точки - Ормузкия проток, Баб ел Мандеб и Черно море. Действията на Русия пречат на хората по света да се прехранват“, заяви върховният представител на ЕС.

Според нея ситуацията изисква силен и координиран европейски отговор.

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Калас очерта няколко основни направления за действия на Европейския съюз. Първото е да се гарантира, че Украйна ще запази достъпа си до световните пазари.

„Първо трябва да работим за това Украйна да продължи да бъде свързана със световните пазари“, каза тя.

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Вторият приоритет е укрепването на сигурността в Черно море и по река Дунав. Калас подчерта значението на ранното разпознаване и засичане на потенциални заплахи.

Тя посочи и инициативата за създаване на център за сигурност в Черно море, по която работят България и Румъния с подкрепата на ЕС. Очаква се той да подобри възможностите за наблюдение и проследяване на ситуацията в региона.

Калас заяви още, че е необходим по-бърз механизъм за съвместни решения при сериозни инциденти.

„Нуждаем се и от по-бърза процедура за съвместно вземане на решения в случай на сериозни инциденти“, каза тя.

По думите ѝ предложението за създаване на спешен протокол има за цел да осигури незабавни политически консултации и по-добра координация между държавите членки при сериозни хибридни кризи.