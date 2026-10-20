Трима отвлякоха 19-годишно момиче в Момчилградско, тя успява да повика помощ през телефона

И стински трилър се разигра в района на Момчилград, където 19-годишна жена бе отвлечена и държана против волята си във вилна зона, но благодарение на хладнокръвието си успя да подаде сигнал и бе спасена от полицията.

По първоначални данни момичето било принудително качено в лек автомобил на 18 октомври. Въпреки че познавала единия от похитителите си, то било отведено против волята си в сграда във вилна зона на близко село.

Докато била държана насила, 19-годишната жителка на Момчилград успяла скритом да се свърже със свои близки. Те незабавно алармирали органите на реда.

Благодарение на бързата реакция на криминалистите, вчера по обед полицейските служители открили сградата и освободили младата жена. Малко по-късно са арестувани и тримата мъже, съпричастни към престъплението - на възраст 23, 24 и 30 години.

По случая е образувано досъдебно производство за противозаконно лишаване от свобода. Служители от група „Криминална полиция“ и разследващ полицай продължават работата по пълното документиране на престъплението.