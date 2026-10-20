„Бих направила и невъзможното“: Рита Уилсън намекна за завръщане на сериала „Момичета“

А ктрисата Рита Уилсън загатна, че може отново да влезе в ролята си в продължението на сериала „Момичета“ на HBO, създаден от Лена Дънам, съобщи сайтът „Дедлайн“.

„Бих направила всичко за нея. Бих направила и невъзможното“, посочи Уилсън пред списание „Пийпъл“, като изрази възхищението си от Дънам и вълнението си от предстоящото събиране на екипа. Актрисата допълни, че има голямо доверие в създателката на сериала и очаква тя да подготви нещо специално.

Уилсън играе Иви Майкълс - майката на Марни, в чиято роля е Алисън Уилямс. Актрисата коментира, че е благодарна за възможността да си партнира с Уилямс.

HBO и Лена Дънам обявиха, че „Момичета“ ще се завърне с пет нови епизода през 2027 г. Снимките на лимитираната поредица се очаква да започнат същата година, десет години след края на оригиналния сериал.

В продължението се очаква отново да участват Лена Дънам в ролята на Хана, Алисън Уилямс като Марни, Джемайма Кърк като Джеса, Зося Мамет като Шошана и Андрю Ранълс като Илайджа.

Сериалът „Момичета“, създаден от Дънам и продуциран от Джъд Апатоу, се излъчва по HBO в продължение на шест сезона между 2012 и 2017 г. Дънам отново ще бъде сценарист, режисьор и изпълнителен продуцент на новите епизоди, заедно с Апатоу и други членове на продуцентския екип.