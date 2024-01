Синовете на Ален Делон се съюзиха срещу сестра си Анушка

А нтони и Ален-Фабиен Делон се съюзиха срещу сестра си Анушка, като я обвиняват, че крие информация за здравословното състояние на баща им, съобщи сайтът на в. "Фигаро".

По-големият брат изрази благодарност към Ален-Фабиен, след като публикувана запис от разговори между баща им Ален и Анушка.

Anthony Delon remercie son frère Alain-Fabien d'avoir fait "tomber le masque d'Anouchka": "Non, on ne parle pas comme ça à un père, non on le culpabilise pas de la sorte, non on ne l'instrumentalise pas" #alaindelon #anthonydelon #alainfabiendelon https://t.co/s8ukxW0ueI