Сидни Суини отдаде почит на легендарната Ким Новак с роклята си на Met Gala 2025

С идни Суини безспорно се превърна в една от най-забележителните звезди на червения килим на Met Gala 2025. Роклята ѝ предизвика сензация не само с впечатляващия си дизайн, но и с дълбоката символика, която носи.

Актрисата се появи на синия килим на Met Gala 2025 в елегантна дълга черна рокля, изцяло бродирана с пайети. Блясъкът на тоалета създаваше усещане за лукс и изящество. Интересното деколте придаде чувственост на визията, а шлейфът завърши ефектно силуета.

Why Sydney Sweeney Paid Tribute to Kim Novak at the 2025 Met Gala in a Custom Miu Miu Dress https://t.co/7R2O82b9j3

Масивната златна декорация върху роклята привлече специално внимание, като добави нотка изтънченост и оригиналност към цялостния стил.

Суини избра семпла, но елегантна прическа — прибра косата си в ниска опашка, а няколко кичура отпред бяха оформени с лак за коса. Това разкри лицето ѝ и акцентира върху грима, който подчертаваше очите ѝ.

Цялостната ѝ визия беше не само впечатляваща, но и напълно в духа на Met Gala — събитие, известно с най-смелите и артистични модни изяви на знаменитостите. Бляскавата черна рокля в съчетание със златните акценти остави трайно впечатление.

Sydney Sweeney is channeling Kim Novak on the #MetGala red carpet. Sweeney will portray Novak in the upcoming film “Scandalous,” which will mark Colman Domingo's -- who is a co-chair of this year's Met Gala -- directorial debut. https://t.co/X8lcDa8hzi pic.twitter.com/tPIQvnpPDP