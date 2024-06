"Силни и обединени": Посланието на Кейт от снимката за Деня на бащата

У илям и Кейт оставиха настрана предишния бурен образ на семейството си, за да покажат колко са силни и обединени, докато твърдо защитават децата си на фона на битката с рака на принцесата на Уелс, твърдят експерти.

Отдавайки почит на Деня на бащата, кралската двойка публикува снимка на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис, гледащи към морето с Уилям на плаж в Норфолк близо до дома им в Анмър Хол.

Тримата позират с гръб към камерата в съзерцателна и спокойна сцена, заснета от майка им по-рано тази година.

Kate's back behind the camera! Brave princess releases touching Father's Day photo of William and their children with sweet 'we love you, Papa!' message - a day after attending Trooping the Colour amid her cancer battle https://t.co/C9yuu9aQja pic.twitter.com/wtaQV4k815