Шумна, колкото булдозер: Малка прозрачна рибка изуми учените (СНИМКИ/ВИДЕО)

У чени от Берлин откриха, че малка прозрачна рибка издава звук, силен колкото чук. Те са били подтикнати да направят проучване, след като са чули мистериозни шумове, идващи от аквариумите с рибки в лабораторията им.

Те установили, че от рибката Danionella cerebrum се чува мощен ритъм от орган, наречен плавателен мехур. Във водите в близост до рибата той издава 140 децибела, което е толкова силно, колкото изстрел от пистолет.

Изследователите смятат, че 12-милиметровият вид е най-шумната риба за своя размер, откривана досега. Те смятат, че барабаненето може да е форма на социална комуникация.

new fish just dropped:



DANIONELLA CEREBRUM pic.twitter.com/hR89vZbf0j — new fish just dropped (@newlynamedfish) November 26, 2021

В повечето природни царства колкото по-голямо е животното, толкова по-силен е шумът. Под водата нещата стоят по друг начин - там миниатюрният морски вид е един от най-шумните, откривани досега.

Учените знаят, че други същества, като например подходящо наречената пистолетна скарида, могат да създават много силни звуци, докато ловуват други видове - до около 200 децибела.

Danionella е ценена от науката, тъй като прозрачността ѝ означава, че може да се види нейният мозък в действие и това позволява на изследователите да изучават отблизо поведението ѝ.

How can the tiny glassfish @danionella cerebrum, just over 1 cm long, produce high-amplitude communication sounds exceeding 140 dB? We found that it uses a fascinating drumming mechanism involving acceleration at over 2000 g:https://t.co/LOkp7UObLJ

1/10x slo-mo video has sound pic.twitter.com/QDnjYkvNCF — Benjamin Judkewitz (@benjulab) February 26, 2024

Но докато работят с тези риби в лабораторията си в Германия, учените забелязват нещо странно.

"Хората просто минаваха покрай аквариумите и чуваха тези звуци и се чудеха откъде идват. Оказа се, че те идват от самите риби. И това е необикновено, защото те са толкова малки и толкова шумни", казва Верити Кук, водещ автор на изследването и докторант в университета "Шарите" в Берлин.

С помощта на редица микрофони и видеокамери изследователският екип скоро успява да установи колко точно са силни.

"На разстояние от една дължина на тялото, около 140 децибела е амплитудата на звука, толкова силен според нас е звукът, който се възприема от другите риби. Звукът отслабва с разстоянието, така че на разстояние един метър амплитудата е около 108 децибела", казва тя.

Това все пак е приблизително равностойно на шума, издаван от булдозер.

Голяма част от този звук се отразява обратно във водата, така че когато хората стоят до аквариумите с риби, те чуват тези импулси като непрекъснато бръмчене.

Макар че рибите, сред които са обикновеният мидиум, черният барабан и други, са по-шумни, всички те са много по-големи от данионелата.

Small is beautiful. Danionella cerebrum is a transparent 🐟 with a tiny brain. @benjulab used Oblique plane microscopy & refocusing to monitor in real-time & in 3D, neuronal activity in the entire adult brain!https://t.co/djO9EOGtVr #bioRxiv pic.twitter.com/uSYwgOtJvF — Alain Chédotal (@AlainChedotal) May 18, 2022

"По отношение на комуникационните сигнали не можах да намеря друго животно с такъв размер, което да издава толкова силни звуци", добавя г-жа Кук.

Изследователите твърдят, че механизмът за барабанене, който рибите използват, е много сложен инструмент.

Всички костни риби имат плавателен мехур - орган, изпълнен с газ, който им помага да останат под водата. Много видове използват мускулите си, за да барабанят по този мехур, за да издават звуци, но Danionella отива няколко стъпки напред. Когато свива мускулите си, те придърпват ребро, което създава напрежение с парче хрущял, което се намира вътре в мускула. Когато хрущялът се освободи, той се удря в плавателния мехур.

Само мъжките екземпляри от вида издават този звук и го правят само в компания. Някои от тях са по-силни от други.

A new fish species has been discovered in Texas! The Danionella cerebrum previously had been able to hide in plain sight due to its similar appearance to a related species. #Newfish #Fish #fishinglife #Texas #Fishing #DanionellaCerebrum pic.twitter.com/pOPAb8FuXs — Guidesly (@Guidesly) October 9, 2021

"Знаем, че когато имате може би осем мъжки заедно в голям аквариум, тогава трима от тях ще доминират в издаването на звука, а другите ще са тихи. Затова смятаме, че има някаква йерархия", казва г-жа Кук.

Изследователите смятат, че еволюцията в мътните води на Мианмар е изиграла роля за развитието на тази способност да издават силен шум, който им помага да общуват.

"Еволюцията е измислила много интересни начини за решаване на много интересни проблеми. И не бива да приемаме, че знаем как работят нещата, само защото те работят при други видове", казва г-жа Кук.

Изследването е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

