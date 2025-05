Градът на Илон Мъск: Какво представлява Старбейс

И лон Мъск вече си има град. Той се казва Старбейс и се намира в Южен Тексас, разказва германската обществена медия АРД, съобщи Deutsche Welle.

В Съединените щати, за разлика от Германия и повечето европейски държави, частните лица могат да си основат град. В Тексас изискването е в населеното място да живеят поне 200 души и най-малко 10% от тях да подпишат петиция. Точно това се случи със Старбейс. Документите вече са издадени - около 280-те служители на SpaceX и техните семейства вече живеят в собствен град.

Град или огромна ракетна площадка?

По улиците на Старбейс се виждат палми, бунгала, малки къщички, каравани - и преди всичко строителни площадки, разказва по-нататък АРД. Мястото все още не прилича на истински град, но затова пък е очевидно, че това е градът на Илон Мъск. На магистралата по пътя към Старбейс стърчи триметров бюст на милиардера. Тук се строи и Starship - най-голямата ракета в света.

Elon Musk just turned a Texas beach town into his own city. 283 locals voted, most SpaceX employees. The vote: 212-6 to create America's newest company town. That's not even the CRAZIEST part. Here's the real story: 🧵 pic.twitter.com/0QVz7ZOsrI

Старбейс се намира в непосредствена близост до мексиканската граница и е заобиколен от защитени зони, дюни и море. Съвсем наблизо е плажът Бока Чика, който е любима дестинация за много туристи, но и свещено място за коренното население. Екоактивистката Бека Хинохоса се опасява, че Мъск може да блокира единствения път до плажа. Това е място, което трябва да остане непокътнато, а не да се превърне в площадка за опасни ракетни изпитания, казва активистката пред АРД.

До момента само властите в окръга имаха право да затварят магистралата до плажа, но SpaceX иска да се наложи и също да получи това право. "Илон Мъск и SpaceX разиграват целия регион и се опитват да получат контрол над плажа Бока Чика", предупреждава природозащитничката.

Шанс за подем?

Други обаче виждат шанс в проекта на приближения до Доналд Тръмп милиардер. Защото районът, в който се строи Старбейс, е един от най-бедните в САЩ. Гилберто Салинас ръководи фирма, която помага на компании да се устроят в град Браунсвил, който е разположен на 30 километра от селището на Мъск. Влиянието на SpaceX вече се усеща в 190-хилядния град, казва Салинас. Строят се къщи, изгражда се и индустриален парк, където ще се настанят фирми, които се местят в областта заради проектите на SpaceX.

🇺🇸TEXAS-SIZED VISION: ELON BUILDS TECH EMPIRE IN RURAL BASTROP



The world’s richest man is turning a quiet Texas town into a high-tech powerhouse, with HQs for X, SpaceX, and The Boring Company rising just outside Austin.



Over 400 jobs, $280M in investment, and a booming local… pic.twitter.com/tSa8svQQLx