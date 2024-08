Ще гледаме парад на шест планети на 28 август

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и намаляващата Луна ще се подредят от едната страна на Слънцето в сряда призори, 28 август. Условният парад на планетите ще заеме сектор в небето в границите на около 160 градуса, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Московския планетариум.

(Видеото е архивно: Какво да очакваме при планетарен парад)

През август Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн ще се наблюдават от полунощ до зазоряване. В края на месеца на сутрешното небе след 04:00 ч. българско време започва да се появява Меркурий, а на 28 август към тях ще се присъедини сърпът на намаляващата Луна, която ще бъде близо до Марс. Всички те ще се намират източно (вдясно) от изгряващото Слънце.

Ако времето е ясно, някои от участниците в парада ще могат да се видят с просто око, а останалите - с мощен бинокъл или телескоп. Планетариумът нарече августовския парад условен, тъй като планетите ще се намират в твърде голям сектор.

Morning Star Spectacle: Witness Rare Planetary Alignment On Planet Parade — There was one planetary alignment in June, but the next one is this coming week starting on August 23 and continuing through August 30 https://t.co/ReV5gx86ix: pic.twitter.com/S1LNSmdFJC