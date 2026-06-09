„Ще ги нокаутирам!“: Синът на Анджелина Джоли се дипломира и веднага влезе в боксов мач

С инът на Анджелина Джоли, Нокс, имаше изключително натоварен ден, празнувайки два големи житейски етапа едновременно.

Най-малкият син на 51-годишната Джоли и Брад Пит наскоро беше заснет на официалната церемония по дипломирането си в гимназията в Лос Анджелис – аплодиран бурно от гордата си майка.

По време на традиционната реч при завършването, публикувана по-късно в социалните мрежи от фен акаунт, се вижда как 17-годишният Нокс споделя пред присъстващите, че по-късно същата вечер му предстои участие в сериозна муай тай битка.

Sharing #KnoxJolie's end speech at his high school graduation without watermarks. Look and listen to who cheered big after his speech! 😂



Happy graduation Knox!



You did well #AngelinaJolie as a parent! You raised them well. ❤️ https://t.co/MbKQUDE6JY pic.twitter.com/l7EL5GV6al — Dagger 🤌 (@angeltresjolie_) June 7, 2026

„Тази вечер ще се бия на събитието Total Sonic Knockout 5 в 00:45 ч., така че елате да ме гледате“, казва младежът на публиката във видеоклипа.

„Ще ги нокаутирам до смърт!“, добавя той с усмивка, предизвиквайки бурни овации от тълпата.

Според официалната страница на организаторите на събитието в YouTube, Total Sonic Knockout се описва като хибридно шоу, което съчетава зрелищни бойни изкуства и мащабно музикално рейв парти.

Just hours after graduating high school, Brad Pitt and Angelina Jolie's 17-year-old son, Knox Jolie-Pitt, stepped into the ring for a Muay Thai exhibition fight in Downtown LA. 🥊 pic.twitter.com/1xUOTkrTeI — Entertainment Tonight (@etnow) June 8, 2026

Анджелина Джоли беше забелязана сред публиката на церемонията, като гордо снимаше сина си с телефона си, докато той говореше на сцената. Само часове по-късно обаче Нокс замени академичната тога и шапка с боксови ръкавици и стъпи на ринга. Снимки от спортното събитие показват как Нокс, който ще навърши 18 години през юли, разменя тежки юмручни удари и лоукикове със своя опонент.

Интересът на тийнейджъра към тайландския бокс изобщо не е нов. През юли 2025 г. Нокс спечели престижното техническо муай тай състезание IKF Point в Лос Анджелис, според информация на портала TMZ. Тогава Джоли и сестрата близначка на Нокс, Вивиан, бяха забелязани лично да го подкрепят и аплодират в непосредствена близост до ринга.

Нокс и Вивиан са най-малките от шестте деца на Джоли и 62-годишния Брад Пит. Бившите съпрузи са родители още на 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 21-годишната Захара и 20-годишната Шайло.

Нокс не е единственият сред братята и сестрите си, който проявява сериозен интерес към интензивните физически занимания. През 2024 г. известният хореограф Колани Маркс сподели в профила си в Instagram видеоклип, на който се вижда как Шайло (тогава на 18 години) демонстрира завидни танцувални умения.

Пред списание PEOPLE Маркс по-късно коментира огромната отдаденост на Шайло към „един занаят, който всъщност е изключително труден“.

„Моят стил на танци е доста сложен за повечето хора, но тя се посвети изцяло на това да го разбере и да го усвои до съвършенство“, сподели тогава хореографът.