Щастието обича тишината: Новата звездна двойка на Холивуд

И зглежда, че Джиджи Хадид е щастлива с Леонардо ди Каприо и това е единственото, което има значение за семейство Хадид.

Източник разказва пред ETOnline, че "Бела и Йоланда смятат, че Лео е невероятно талантлив и, разбира се, подкрепят връзката им". В крайна сметка това, до което се свежда всичко, е, че "те просто искат Джиджи да бъде щастлива, подкрепят я и ѝ помагат да бъде страхотна майка".

Що се отнася до това какво мисли Лео за Джиджи, докато романтиката им продължава да разцъфтява, ET пише, че "Лео намира Джиджи за красива, супер земна и умна. И двамата искрено се наслаждават на компанията си и се свързват по различни въпроси. Лео се радва да опознае Джиджи по-добре. И двамата се надяват да прекарват колкото се може повече време заедно."

​27-годишният супермодел и 48-годишният носител на "Оскар" се насладиха на вечерта в нюйоркския ресторант Cipriani, където към тях се присъедини и приятелят на Ди Каприо, инвеститорът в рисков капитал Виви Нево.

Двамата бяха забелязани да си тръгват поотделно, малко един след друг, докато към тях се присъединяваше охраната, която се опитваше да скрие лицата им от камерите на папараците пред заведението за хранене.

Звездата от "Вълкът от Уолстрийт" беше щракнат в изцяло черен костюм, допълнен с маска за лице и шапка, прикриващи външния му вид, докато дизайнерката от "Guest in Residence" носеше кожено яке и шал, с който се прикриваше от камерите, според People.

Двойката привлича вниманието на вестниците, откакто се появи първата голяма новина през септември, след като за първи път бяха забелязани да се разхождат в Голямата ябълка по време на Седмицата на модата.

По-рано източник също така заяви пред ET, че звездата от "Титаник" се е качил на самолета и се е присъединил към Джиджи в Италия за Седмицата на модата в Милано. "Те се виждат напълно", разкри източникът.

Друг заяви пред ET, че "Джиджи и Лео са истинска двойка. Те излизат много и са много влюбени един в друг".

"Нещата между тях вървят добре и двамата са щастливи", добавя източникът на ETOnline.

По-рано този месец Лео отпразнува 48-ия си рожден ден със звезден купон, в който участваха холивудски величия, сред които Леброн Джеймс, Рич Пол, Ребел Уилсън, Тоби Магуайър и Джейми Фокс, както и много, много други.

"Джиджи продължава да прекарва време с Лео в Ню Йорк. Той проявява разбиране към това, че тя е майка, и работи по графика ѝ, за да я вижда - това е много мило", казва близък до Хадид, пише People.

"Джиджи е влюбена."

Той допълва, че Ди Каприо "е джентълмен и доста романтичен", но все пак цени запазването на "личните отношения" в двойката.

"Джиджи споделя малко подробности, но много ѝ харесва да се вижда с Лео", казва източникът.

Хадид има двегодишна дъщеря Хая с бившия певец от One Direction Зайн Малик. Двамата бяха в периодична връзка от 2016 г., но се разделиха през октомври миналата година след предполагаема кавга с Йоланда Хадид, майката на модела. Източници съобщиха пред People, че приоритет за Хадид е да бъде майка.

Page Six insiders report that Gigi will accept Leo's challenge,🙄🤮 but is still reeling from her breakup with her daughter's father, Zayn Malik, 🥺💗who she still has feelings for. He is not ready for a new relationship. #GigiHadid pic.twitter.com/zdVP7Ccv10