Шон Пен отново е в Украйна: Какъв е поводът?

А мериканският актьор и режисьор Шон Пен за втори път посети Киев от началото на войната в Украйна, предаде Украинформ.

Той снима документален филм за конфликта. Разпространено беше видео от местния телевизионен канал ТСН от пребиваването на Пен в Киев.

Шон Пен, който е носител на награда "Оскар", е посетил градовете Буча и Ирпин.

Hollywood actor and director @SeanPenn has come to #Ukraine again. The director is making a documentary about the Russia-Ukraine war.



Thank you for your support!🇺🇦#UkraineRussianWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/1EMAQwUngF