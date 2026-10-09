Шок във футболния свят: Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти

Легендата на бразилския футбол Роберто Карлос направи шокиращо разкритие, че е загубил почти цялото си състояние, натрупано по време на бляскавата му спортна кариера. Бившият ляв защитник на „Реал“ Мадрид призна, че некоректни агенти и прекалено доверие към близки хора са го довели до финансова катастрофа.
„Имах проблеми с хора, които оставиха сметката ми на нула. Заради агенти със семейството ми загубихме 99% от всичко, което спечелих във футбола. Допуснах грешки и затова сега говоря открито на младите футболисти, за да не попадат в същата ситуация“, сподели откровено Роберто Карлос.
Бразилецът цели да използва личната си драма като предупреждение за новото поколение спортисти относно това колко е важно да бъдат изключително внимателни на кого поверяват управлението на финансите си.
В момента Роберто Карлос заема поста посланик на Реал Мадрид - клуба, където прекара най-силните си години. За „кралския клуб“ той записа 527 мача и се превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на футбола.