Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

20 октомври 2025, 12:27
Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим
Източник: Getty Images

К им Кардашиян изглежда неузнаваема с телесна маска на лицето на гала вечерта на Музея на Академията, пише People.

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври. Създателката на марката SKIMS, на 44 години, се появи на събитието с телесна маска, която покриваше напълно лицето и косата ѝ – изненадваща промяна във визията ѝ.

Източник: Getty Images

Тя съчета маската с корсетна рокля без презрамки с падащи ръкави в същия телесен цвят, част от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture, и дълги телесни нокти в тон с облеклото.

Маската на Кардашиян бе допълнена с многослоен чокър, украсен с кристали, зелени скъпоценни камъни и висулки във формата на кръстове — също част от визията на Maison Margiela.

Източник: Getty Images

Тя публикува в Instagram Stories снимки, на които позира с впечатляващия тоалет, както и кадър от дефилето на Maison Margiela, където модел е носил оригиналната визия – като стилна препратка за нейните почитатели.

По-късно Кардашиян сподели и забавно видео, на което се шегува с визията си, докато екипът ѝ по грима прави последни корекции на маската по време на подготовката ѝ за събитието.

„Марио, изглеждам ли добре? Гримът как е?“, попита тя гримьора си Марио Дедиванович.

„Гримът ти е невероятен, да,“ пошегува се той в отговор.

„Добре ли е? Толкова работа, момчета,“ продължи Ким на шега. „Чувствам, че винаги това причинявам на Марио,“ добави тя със смях.

Мненията в социалните мрежи за визията ѝ бяха разделени.

„Хареса ми, че се е отдала напълно на идеята,“ написа един потребител в Instagram. „Това всъщност е интересно,“ добави друг. „Разбира се, това е следващо ниво на великолепие,“ коментира трети.

Източник: Getty Images

Други обаче не бяха толкова впечатлени. „Ким… признавам, че се е посветила изцяло на визията, но това не беше най-добрият ѝ избор,“ написа един коментатор. „Изглежда сякаш има хартиена торба на главата си,“ отбеляза друг.

Облеклото на Ким Кардашиян на тазгодишната гала напомни за визията ѝ от Met Gala 2021, когато тя също се появи с изцяло покрито тяло и лице — тогава в черно, като част от тоалет на Balenciaga.

Създателката на SKIMS никога не се е страхувала да експериментира с модата и често излиза извън зоната си на комфорт. През август тя избра още една дръзка визия от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture по време на наградите DVF в Италия. Тогава тя носеше сив гащеризон с наметало до пода и прилепнало боди, комбинирано с широки панталони.

По-рано тази седмица Кардашиян беше забелязана и на премиерата в Лос Анджелис на новия си юридически сериал на Райън Мърфи – All’s Fair. Тя се появи в структурирана рокля Schiaparelli Couture с висока яка на врата, паднала талия и надиплена пола от колекцията пролет 2025. Визията беше завършена с прибрана коса на стегнат висок кок, руж в розови тонове и гланц за устни в нюанс на розово-нюд.

