Ким Кардашиян разкри тренировките, които я поддържат във върховна форма на 44

К им Кардашиян посвещава час и половина всеки ден на тренировки, за да поддържа перфектна форма на 44 години.

Риалити звездата сподели в детайли тренировъчната си програма, която включва предимно силови упражнения.

„Аз съм голям почитател на щангите и вдигам доста тежести“, каза тя пред Vogue в ново интервю, публикувано в понеделник. „Имах някои проблеми с гърба и се наложи да коригирам част от упражненията си, но трябва да тренирам долната част на тялото, за да запазя тонуса. Отделям и няколко дни за горната част на тялото.“

Kim Kardashian reveals workout secrets that keep her in top shape at 44 https://t.co/8Lgh4mmqDc pic.twitter.com/sun2pS73MS — Page Six (@PageSix) September 22, 2025

Кардашиян уточни, че обикновено избира една мускулна група, върху която да се фокусира, и работи само върху нея през целия ден.

„Тренирам по час и половина на ден с тежести и разтягане, плюс малко кардио“, сподели тя. „Обожавам пилатес… Усещам напрежение в гърба си, когато пропусна поне една седмична тренировка.“

„Определено имам нужда от тези упражнения за удължаване и разтягане“, добави тя. Кардашиян разкри, че предпочита да тренира сутрин, но признава, че често се разсейва.

„Аз съм от онези досадни хора, които тренират и постоянно проверяват телефона си, докато отговарят на съобщения“, призна тя. „Сигурна съм, че това доста изнервя треньора ми.“

Когато става дума за музика по време на тренировка, Ким обича да се мотивира с песните на Джъстин Бийбър. В същото време тя категорично отхвърля танцови тренировки и йога.

„Опитах веднъж и заспах“, каза тя за преживяването си йогата. „Просто легнах, затворих очи и се отпуснах. Мога да заспя навсякъде – сложете ме в удобна поза и веднага ще се унеса.“

Кардашиян в момента промотира новата си линия NikeSkims, създадена в партньорство с Nike, която излиза на 26 септември.

Тя сподели видео в Instagram, където тренира в новата колекция заедно с легендарни спортисти като Серена Уилямс, Ша’Кари Ричардсън, Джордан Чайлс и Клоуи Ким.

„Обичам да тренирам – това е моята терапия“, подчерта тя пред Vogue.