Любопитно

Шеф Иван Манчев: Нашите ми купиха "Балканче", а аз разпродадох частите! (ВИДЕО)

В новия епизод на подкаста „Елизабетско“ Иван Манчев сваля престилката на телевизионен шеф и показва човека зад името – директен, амбициозен и без страх да казва истината, дори когато тя не е удобна

16 април 2026, 10:57
К ак се става един от най-разпознаваемите шеф-готвачи в България - с талант, с късмет или с безкомпромисна честност?

В новия епизод на подкаста „Елизабетско“ Иван Манчев сваля престилката на телевизионен шеф и показва човека зад името – директен, амбициозен и без страх да казва истината, дори когато тя не е удобна.

Още в началото на разговора с Елизабет Методиева той задава тона: „По-добре да съм неудобен, отколкото да заблуждавам.“

Именно тази философия го води както в личния живот, така и в бизнеса – свят, в който по думите му, твърде много хора живеят в „проекции“, а не в реалност.

  • Истината като начин на живот

За Манчев честността не е поза, а принцип, възпитан още от семейството му. Той е категоричен, че доверието се гради само върху истина – в работата, в партньорствата и в личните отношения.

„Когато си честен, хората знаят какво да очакват от теб. А това създава дългосрочност.“

  • Пътят към върха – без бързи успехи

Зад успеха му стоят години труд, започнали от най-ниското стъпало – стажант в кухня, първа заплата от 130 лева и огромно желание да бъде независим.

Той не вярва в бързата слава: „Който бърза, бързо пада. Успехът е ежедневна работа и постоянство.“

  • Ресторантьорския бизнес

Една от най-силните части в разговора е критиката му към бранша. Според Манчев основните проблеми са:

  • липса на постоянство
  • незнание
  • илюзията, че „всичко е лесно“

„Всеки си мисли, че храната е лесна. А всъщност зад нея стои огромен мениджмънт, екип и отговорност.“

Той споделя, че ресторантьорският бранш се намира в най- турболентния си период и спешно трябва да се преразгледа ДДС-то от 20%.

  • „Кошмари в кухнята“ – психология, не просто готвене

Популярното предаване по NOVA, с което Манчев помага на затруднени ресторанти, всъщност е много повече от кулинарно шоу. „Аз съм огледало – показвам на хората какви са. Това е психология през кулинария.“ И именно там, казва той, се вижда истинското лице на бизнеса – не рецептите, а хората зад тях.

  • Мечтите като двигател

В свят, в който много хора спират да мечтаят, Манчев остава категоричен: „Човек, който не мечтае, няма път напред.“ За него амбицията не е слабост, а необходимост – стига да е подкрепена с работа и дисциплина.

Източник: Елизабетско
  • Личният свят – коренът на всичко

В края на разговора шеф Манчев се връща към най-важното – семейството и детството, които оформят човека зад успеха. Той си спомня с усмивка за малките неща, които днес изглеждат обикновени, но тогава са били истинско богатство – като мечтаното „Балканче“ и един цветен телевизор. Именно тези моменти – на чакане, на желание, на усилие го изграждат като човек, който знае стойността на всичко постигнато.

Разказва и за строгата, но грижовна роля на родителите си, които не просто го възпитават, а го насочват още от малък към това, което усещат като негов път.

Още на 17 години той взима решение да бъде независим, да работи и сам да изкарва парите си – избор, който поставя основите на днешния му характер. „Когато нещо не се случи, значи просто не си бил готов“ – философия, която носи и до днес, както в живота, така и в бизнеса.

И може би именно там, в онези малки детски мечти – за едно колело, за първите спечелени пари, за свободата да избираш сам започва историята на един от най-успешните шеф-готвачи у нас.

Иван Манчев Шеф-готвач Подкаст Елизабетско Честност Истината като начин на живот Ресторантьорски бизнес Кошмари в кухнята Пътят към успеха
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Снимката е илюстративна

