Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

К ърт Ръсел никога не е търсил бягство от реалността, но откри истинския си дом в планините, след като реши да напусне Лос Анджелис, съобщава The Post.

75-годишният актьор признава, че животът в ранчото му в Колорадо му позволява да прави точно това, което иска в ежедневието си. „Онова, което искам да виждам наоколо, нещата, от които искам да бъда част – всичко, което Колорадо може да предложи. Винаги съм искал един ден да се посветя на живота в ранчо“, споделя той пред списание People.

Звездата от филма „Тумбстоун“ добавя: „Когато се събрахме с Голди, няколко години по-късно построихме това ранчо заедно и там израснаха децата ни. Това беше преди цели 40 години.“

Ръсел отбелязва, че по онова време решението му да напусне Холивуд не е било прието с одобрение в шоубизнеса. „Не бягах от нищо. Просто избрах къде да живея. Извадих късмет, че това всъщност не повлия на кариерата ми. Но когато го направих, никой друг не постъпваше така. Много хора ми казваха: „Е, това е сбогом с киното. Свършено е с теб“. Аз им отвръщах: „Е, предстои да видим“.“

През годините след неговото заминаване той става свидетел на истинско масово изселване от „Града на ангелите“ в търсене на по-спокоен начин на живот. „Не мразя Лос Анджелис. Просто този град не отговаря на личните ми предпочитания за това как искам да живея“, обяснява актьорът. „В района на Олд Сноумас всеки, който е там, живее там, защото наистина го иска. Не мога да кажа същото за Ел Ей.“

За децата му животът в Колорадо е бил коренно различен от градското ежедневие: „Те израснаха със сериозна доза от всичко, което природата може да предложи. Има своите трудности, но и огромни награди. Там просто се чувствам по-уютно.“

Защо Лос Анджелис се превърна в кошмар за Голди Хоун?

Докато Кърт Ръсел винаги е предпочитал природата, неговата дългогодишна партньорка – 80-годишната Голди Хоун, наскоро разкри по-мрачната причина, поради която двамата категорично избират планината пред града. Оказва се, че домът им в Лос Анджелис е бил обект на обири цели два пъти.

„В Лос Анджелис стана ужасно. Имам предвид, че ни обраха брутално“, сподели носителката на „Оскар“ в подкаста на Кели Рипа.

Актрисата разказа как двамата с Кърт излезли за едва два часа и двадесет минути. Когато се прибрали, всичко изглеждало нормално, но когато Голди се качила на горния етаж и влязла в дрешника си, останала в шок. „Просто се сринах. Бяха нахлули през балкона директно в спалнята и дрешниците ни. Разбиха вратата на сейфа ми. Бяха изключително обиграни професионалисти и задигнаха голяма част от скъпоценностите ми.“

Само четири месеца по-късно кошмарът се повторил. Хоун била сама вкъщи с кучето си, когато чула силен тътен на горния етаж. „Кърт го нямаше. Помислих си: „Какво, по дяволите, беше това?“. На следващия ден открихме, че крадци са се опитвали да нахлуят в спалнята ми, докато аз бях вътре в къщата.“

Тези инциденти окончателно затвърждават решението на звездната двойка да прекарва колкото се може повече време в планината. Още повече, че общият им син Уайът също е отгледал семейството си в Колорадо.

Двамата имат голямо сплотено семейство – Хоун има две деца от предишния си брак (актьорите Оливър и Кейт Хъдсън), Ръсел има син Бостън от първия си брак, а Уайът е единственото им общо биологично дете. „Най-много ме радва това, че Голди наистина обича живота в Колорадо“, завършва Кърт Ръсел.