Любопитно

Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд

Актьорът разказва за спокойния живот в Колорадо, докато половинката му Голди Хоун разкрива защо са обърнали гръб на Лос Анджелис след два брутални обира

1 юни 2026, 13:55
Преди 40 години му казваха, че кариерата му свършва: Защо Кърт Ръсел избяга от Холивуд
Източник: Getty Images

К ърт Ръсел никога не е търсил бягство от реалността, но откри истинския си дом в планините, след като реши да напусне Лос Анджелис, съобщава The Post.

75-годишният актьор признава, че животът в ранчото му в Колорадо му позволява да прави точно това, което иска в ежедневието си. „Онова, което искам да виждам наоколо, нещата, от които искам да бъда част – всичко, което Колорадо може да предложи. Винаги съм искал един ден да се посветя на живота в ранчо“, споделя той пред списание People.

Звездата от филма „Тумбстоун“ добавя: „Когато се събрахме с Голди, няколко години по-късно построихме това ранчо заедно и там израснаха децата ни. Това беше преди цели 40 години.“

Ръсел отбелязва, че по онова време решението му да напусне Холивуд не е било прието с одобрение в шоубизнеса. „Не бягах от нищо. Просто избрах къде да живея. Извадих късмет, че това всъщност не повлия на кариерата ми. Но когато го направих, никой друг не постъпваше така. Много хора ми казваха: „Е, това е сбогом с киното. Свършено е с теб“. Аз им отвръщах: „Е, предстои да видим“.“

През годините след неговото заминаване той става свидетел на истинско масово изселване от „Града на ангелите“ в търсене на по-спокоен начин на живот. „Не мразя Лос Анджелис. Просто този град не отговаря на личните ми предпочитания за това как искам да живея“, обяснява актьорът. „В района на Олд Сноумас всеки, който е там, живее там, защото наистина го иска. Не мога да кажа същото за Ел Ей.“

За децата му животът в Колорадо е бил коренно различен от градското ежедневие: „Те израснаха със сериозна доза от всичко, което природата може да предложи. Има своите трудности, но и огромни награди. Там просто се чувствам по-уютно.“

Защо Лос Анджелис се превърна в кошмар за Голди Хоун?

Докато Кърт Ръсел винаги е предпочитал природата, неговата дългогодишна партньорка – 80-годишната Голди Хоун, наскоро разкри по-мрачната причина, поради която двамата категорично избират планината пред града. Оказва се, че домът им в Лос Анджелис е бил обект на обири цели два пъти.

„В Лос Анджелис стана ужасно. Имам предвид, че ни обраха брутално“, сподели носителката на „Оскар“ в подкаста на Кели Рипа.

Актрисата разказа как двамата с Кърт излезли за едва два часа и двадесет минути. Когато се прибрали, всичко изглеждало нормално, но когато Голди се качила на горния етаж и влязла в дрешника си, останала в шок. „Просто се сринах. Бяха нахлули през балкона директно в спалнята и дрешниците ни. Разбиха вратата на сейфа ми. Бяха изключително обиграни професионалисти и задигнаха голяма част от скъпоценностите ми.“

Само четири месеца по-късно кошмарът се повторил. Хоун била сама вкъщи с кучето си, когато чула силен тътен на горния етаж. „Кърт го нямаше. Помислих си: „Какво, по дяволите, беше това?“. На следващия ден открихме, че крадци са се опитвали да нахлуят в спалнята ми, докато аз бях вътре в къщата.“

Тези инциденти окончателно затвърждават решението на звездната двойка да прекарва колкото се може повече време в планината. Още повече, че общият им син Уайът също е отгледал семейството си в Колорадо.

Двамата имат голямо сплотено семейство – Хоун има две деца от предишния си брак (актьорите Оливър и Кейт Хъдсън), Ръсел има син Бостън от първия си брак, а Уайът е единственото им общо биологично дете. „Най-много ме радва това, че Голди наистина обича живота в Колорадо“, завършва Кърт Ръсел.

Източник: The Post    
Кърт Ръсел Голди Хоун Колорадо Лос Анджелис ранчо звездна двойка бягство от града сигурност холивудски актьори живот сред природата
Последвайте ни
САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Мистерията с изчезналите учени на САЩ се заплита: Откриха останките на един от тях

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

Директорът на РИОСВ - Варна е освободен от длъжност, започва проверка в инспекцията

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

НЛО или съвпадение? Метеорит падна до изригващ вулкан и предизвика истерия в мрежата

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

По какво се различава удължителят на пробега от плъг-ин хибрида

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Руси къдрици и бели рокли: Опитаха да подобрят рекорда за най-много двойнички на Мерилин Монро

Любопитно Преди 59 минути

Над хиляда души се събраха в Палм Спрингс, за да почетат паметта на холивудската легенда точно преди нейния 100-тен рожден ден

<p>След Путин, Лукашенко също отправи остро предупреждение към Армения&nbsp;</p>

След Путин, Лукашенко също предупреди Армения за риск от „украински сценарий“

Свят Преди 59 минути

По думите му именно в този контекст се засилват дискусиите за евентуално излизане на Армения от ЕАИС и ориентация към членство в ЕС

<p>Путин заплаши Армения с &quot;украински сценарий&quot;</p>

Путин заплаши Армения с "украински сценарий" и предупреди НАТО за Калининград

Свят Преди 1 час

Изказването на руския президент засилва напрежението с НАТО и поставя под натиск Армения

Снимката е илюстративна

Лекари от Пловдив и Варна направиха чудо за едномесечно бебе с тежка вродена аномалия

България Преди 1 час

Стотици медици се обединиха в уникална акция, за да спасят новородено с тежка вродена аномалия. След спешен полет и сложна лазерна операция, малкият пациент вече диша самостоятелно

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Краят след Сезон 3: „Еуфория“ с по-лош финал от „Игра на тронове“ и Stranger Things

Любопитно Преди 1 час

Критици и фенове са бесни на режисьора Сам Левинсън, който буквално „погреба“ феномена на HBO, убивайки главните герои по брутален и безсмислен начин

Невъзможни изпитания и емоционални срещи в „SOS Разтребители“

Невъзможни изпитания и емоционални срещи в „SOS Разтребители“

Любопитно Преди 1 час

Възможно ли е сметище да откаже да приеме отпадъци? – гледайте в новите епизод на риалити формата

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

България Преди 1 час

Предупреждение от първа степен - жълт код е обявено за 23 области в страната. Проверете дали и вашата е сред тях или сте от малкото, които са оцветени в зелено на картатата на НИМХ

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

Кървав инцидент в Бобов дол: Намериха пиян мъж с прободна рана пред жилищен блок

България Преди 1 час

53-годишният местен жител е открит в безпомощно състояние и е откаран по спешност в болницата в Дупница. Полицията и прокуратурата разследват случая

<p>Пенсионира се стюардесата, работила над 66 години&nbsp;</p>

След 66 години работа: Най-дълго служилата стюардеса се пенсионира

Свят Преди 1 час

Джоан Принс Крандал е прекарала повече от шест десетилетия в небето и е свидетел на революцията в авиацията

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Новите правила на ФИФА, които ще променят Световното: ВАР получава невиждана власт, край на симулациите

Свят Преди 1 час

Исторически промени за турнира в Америка: Треньорите губят тайните си таймаути, а съдиите ще дават корнери на противника, ако вратарят бави топката

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

България Преди 1 час

Той посочи, че в момента се правят изчисления на загубите

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Тайният живот на небостъргачите: Какво се случва на нивата, които никой не вижда

Любопитно Преди 2 часа

В съвременния свят, където градовете стават все по-гъсто населени, архитектите се фокусират върху това да направят високите сгради по-ефективни и устойчиви

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

"Градът фантом" край Варна: Собственици на имоти решават на среща какви действия ще предприемат

България Преди 2 часа

Те се надяват на нея да присъства и представител на инвеститора – украинската група "Куб"

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

Бойко Рашков: 11 пъти беше блокирано изслушване на шефа на ДАНС за „Куб“

България Преди 2 часа

Има информация, че Олег Невзоров се е занимавал с трафик на наркотици, хора и пране на пари, заяви депутатът от ПП

<p>Кой е Дарт Вейдър&nbsp;на руската пропаганда във Франция?</p>

Бившата шефка на RT France Ксения Фьодорова се завърна във френския ефир

Свят Преди 2 часа

Политици и експерти предупреждават, че коментарите ѝ за Украйна, НАТО и Русия повтарят кремълски наративи

Снимката е илюстративна

4 букви приземиха самолет: Как тийнейджър обърна презокеански полет и вкара ФБР в действие

Свят Преди 2 часа

Евакуация на борда и щателна проверка от спецслужбите: Как една глупава дигитална шега превърна 8-часов полет в истински кошмар (и защо ФБР пое случая)

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Без шум и блясък: Дуа Липа се омъжи на тайна церемония

Edna.bg

Добре дошли в кариерния ад - 6 знака, че трябва да напуснеш работата си

Edna.bg

Официално: новакът в efbet Лига обяви името на треньора си

Gong.bg

Александър Димитров: Ще си сверим часовниците с един много силен противник

Gong.bg

Уволниха директора на РИОСВ – Варна

Nova.bg

Земеделският министър призова кмета на Варна да събори незаконното селище в Баба Алино

Nova.bg