В родилното отделение: Каква е символиката на лилавия стикер на пеперуда

Д войката Мили Смит и Луис Кан очаквали близнаци. По време на един от прегледите при специалист те били уведомени, че само едното бебе ще оцелее.

След 30 седмици на високорискова бременност Смит ражда еднояйчните близначки Кали и Скай.

За съжаление Скай живя само три часа, пише Dagens.com.

Докато е била в неонатологичното интензивно отделение, Кали била без сестра си, а скърбящите ѝ родители я гледали от разстояние.

През това време майка на здрави новородени близнаци невинно коментирала, че Мили Смит е "изкарала късмет". С разбито сърце, Смит решила, че трябва да направи нещо, за да помогне на други семейства, които са загубили дете.

If you see a purple sticker near a newborn, you need to know what it means https://t.co/llGXopISQy