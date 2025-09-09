Любопитно

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

9 септември 2025, 09:25
Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Бъдещето на

Феноменът „Игри на волята“ се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Г орещите коментари за най-екстремното шоу на България се завръщат с нов сезон на официалния подкаст „След Игрите“. Първият епизод дава думата на двама добре познати победители – шампионът от последното издание на „Игри на волята“ Мартин Кънев и повелителят на “Sesame Турнири на волята” Светлин Митев. Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала.

Според Мартин и Светлин жените този сезон изглеждат изключително подготвени – както физически, така и психически. Двамата шампиони са единодушни, че в „Игри на волята“ прекаленото напрежение често изиграва лоша шега. Според тях пренавитите и пренадъханите участници обикновено изгарят твърде бързо – влагат цялата си енергия в първите битки, влизат в излишни конфликти и губят фокус.

В специално интервю водещата на “Игри на волята” Ралица Паскалева разкрива, че на племенните съвети този сезон ще присъства и елемент на късмет. Мартин и Светлин коментират, че това може сериозно да обърне хода на играта. Те смятат, че новият елемент ще принуди участниците да бъдат още по-гъвкави, да разчитат не само на съюзи и тактики, но и да приемат риска като част от оцеляването. Според тях именно тези непредвидими ситуации ще направят сезона още по-напрегнат и интересен за зрителите.

Сред участниците, които предизвикват най-много коментари, е Чикагото – колоритен играч с много пластични корекции. В студиото Мартин и Светлин разискват темата дали мъжете трябва да прибягват до подобни естетични промени.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: След Игрите Podcast    
Игри на волята След Игрите Мартин Кънев Светлин Митев Ралица Паскалева Нов сезон Участници Елемент на късмет
Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

9 септември – денят, който промени България

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

Заявките на есента! 

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Преди 1 ден

