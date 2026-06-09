„Колко лудо е това?“: Шакира призна, че е искала да напусне музиката и да стане фермерка

Ш акира е обмисляла сериозно възможността да се пенсионира и да напусне музикалната индустрия. 49-годишната изпълнителка е един от най-продаваните артисти в света, но сега разкри, че „преди няколко години“ е била на косъм да обърне гръб на шоубизнеса.

„Преди няколко години бях напълно готова просто да си купя една ферма, да отглеждам животни и да се откажа от музиката. Но когато погледна назад днес, си казвам: „Колко лудо е това?“. Имах – и все още имам – толкова много неща за казване и за правене. Понякога просто приемаме това, което правим, за даденост, или просто забравяме кои сме всъщност“, сподели тя в интервю за списание Vogue.

Shakira Reveals She Almost Retired From Music https://t.co/lOTjHUKrfP — E! News (@enews) June 8, 2026

Въпреки многогодишната си и изключително успешна кариера на сцената, Шакира признава, че все още изпитва огромно удоволствие да пее на живо пред своите почитатели.

„Мисля, че когато изляза на сцената, аз не го правя просто пред някаква „публика“. Правя го, заобиколена от моето семейство. Чувствам, че моите фенове – тези, които се забавляват в тълпата, тези, които слушат музиката ми от толкова дълго време – наистина ме разбират и познават и моите недостатъци. Те не съдят слабостите ми. Изпитвам чувство на уют, когато съм на сцената. Просто изживявам момента с група хора, които винаги са били до мен и с които наистина чувствам, че имам силна връзка на приятелство“, разказва тя.

Shakira says she almost quit music 'a few years ago'



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През годините Шакира успя да изгради изключително силна и дълбока връзка със своите почитатели. Оглавяващата световните класации поп звезда споделя, че се чувства напълно свободна да бъде себе си, когато излезе под светлините на прожекторите и запее на живо.

„Изобщо не усещам присъствието на съдници около себе си. Това е по-скоро като едно споделено преживяване, нали разбирате. Когато изпълняваме репертоар от песни, които са били част от живота на хората толкова дълго време и са били саундтрак за много от тях, както и за самата мен, това ни дава нещо общо, което е просто неразрушимо. Това ме кара да се чувствам наистина спокойна, щастлива и ме кара да празнувам факта, че това е моята кариера днес повече от всякога“, категорична е звездата.