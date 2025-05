Шакира падна на сцената в Монреал, но продължи концерта

Ш акира претърпя лек инцидент по време на турнето си Las Mujeres Ya No Lloran в Bell Centre в Монреал, Квебек.

Докато изпълняваше хита си от 2001 г. „Whenever, Wherever“, колумбийската суперзвезда се подхлъзна и падна на сцената. Заснети от фенове кадри показват Шакира точно преди да започне песента, която достигна 6-то място в Billboard Hot 100, когато губи равновесие, подхлъзва се напред и пада настрани на сцената.

Певицата на „Hips Don't Lie“ бързо се изправя и продължава представлението като истински професионалист.

Shakira fell onstage during her concert in Montreal. pic.twitter.com/VLd2TGvHOq