Какво е общото между Шайло Джоли-Пит и Сури Круз?

П рез далечните няколко десетилетия светът на знаменитостите бръмчеше около две от най-коментираните звездни двойки, които индустрията е виждала някога.

Мегазвездата Том Круз описваше пред камерите любовта си към Кейти Холмс, а Брад Пит шокира света, когато сложи край на брака си с Дженифър Анистън, за да бъде с колежката си Анджелина Джоли.

Така че бе напълно разбираемо, когато таблоидите експлодираха с новини, когато и двете двойки родиха своите първородни деца с един месец разлика помежду им през 2006 г. – Сури Круз на 18 април и Шайло Джоли-Пит на 27 май.

