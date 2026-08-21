Надежда за милиони: Нова иРНК ваксина променя борбата с рака на кожата

В аксината на Moderna и Merck намалява риска от повторна поява и разпространение на меланом, пораждайки нови надежди за лечение, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Междинният анализ показва, че са постигнати целите за предотвратяване на рецидив и разпространение на рака. Акциите на Moderna скочиха с до 160%, а тези на Merck се покачиха с 12%. Barclays оценява, че терапията може да достигне около 3 милиарда долара продажби при лечение на меланом до 2035 г.

Moderna и Merck съобщиха в сряда, че персонализирана иРНК (mRNA) ваксина срещу рак е намалила риска от рецидив и разпространение на меланом в късен етап на клинично изпитване. Този голям успех в новата област на лечението на рака изпрати акциите на Moderna нагоре с цели 160%.

Компаниите са тествали ваксината заедно с имунотерапевтичния медикамент Keytruda на Merck, който е широко използвано лечение за меланом. Хиляди пациенти, преминали през операция за премахване на високорискови меланомни тумори, биха могли да се възползват от лечението още следващата година, ако регулаторите одобрят ваксината, заяви президентът на Moderna Стивън Ходж в интервю.

Това е първият положителен резултат от изпитване в късен етап за иРНК ваксина срещу рак. Тя обучава имунната система на пациента да се бори с туморите, като се насочва към специфични мутации в тези клетки. Това е и първото подобно проучване, което показва, че добавянето на лечение към Keytruda работи по-добре от самостоятелното прилагане на терапията. Merck, Moderna и други компании тестват подобни подходи и срещу рак на белия дроб, гърдата и панкреаса.

Карен Кнудсен, главен изпълнителен директор на Института за имунотерапия на рака „Паркър“, заяви, че резултатите на Moderna могат да сигнализират за нова ера в лечението на рак със солидни тумори. „Положителният пробив тук ни отвежда наистина в тази следваща фаза на имунотерапията. Това е обещаващо начало, оттук започват нещата“, каза Кнудсен.

Резултатите сигнализират за обрат в късмета на Moderna, която се бореше да създаде нови продукти извън ваксината си срещу COVID-19 и беше изправена пред отпор срещу своята иРНК технология от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп. Министърът на здравеопазването и хуманитарните въпроси на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши критикува безопасността и ефикасността на иРНК ваксините и съкрати 500 милиона долара от проекти за иРНК ваксини. Въпреки това Националният институт по рака продължи да финансира изпитвания на ваксини срещу рак, включително такива, базирани на иРНК.

Акциите на Moderna скочиха до многогодишни върхове, добавяйки близо 40 милиарда долара към пазарната капитализация на компанията. Merck се покачи с 12% поради надеждите, че ваксината ще разшири нейните перспективи в онкологията, тъй като патентът на Keytruda, някога най-продаваният медикамент в света, изтича по-късно това десетилетие.

Резултатите от изпитването привлекоха нов инвеститорски интерес към биотехнологичния сектор като цяло. Индексът Nasdaq Biotechnology Index се покачи с 5,2% до рекордни стойности.

Ваксината, която представлява персонализирано лечение, би могла да бъде трудна за производство и масово комерсиално разпространение, въпреки че Ходж заяви, че Moderna е уверена, че може да задоволи търсенето през следващите няколко години.

Компаниите не предоставиха подробни резултати, като заявиха, че ще ги споделят на предстояща медицинска среща. Те все още нямат резултати за общата преживяемост, вторична крайна точка в изпитването, която измерва дали пациентите, получаващи лечението, живеят по-дълго от тези, които не го получават.

Меланомът е най-смъртоносната форма на рак на кожата. През 2023 г. повече от 1,5 милиона души в САЩ са живели с меланом, според Националния институт по рака.

Първи положителни резултати от този род

Междинните резултати от текущото проучване, публикувани в сряда, установиха, че лечението, наречено Intismeran, е постигнало както основната си цел за намаляване на рецидивите на рака, така и вторичната си цел за предотвратяване на разпространението на тумори в други части на тялото, в сравнение със самостоятелното прилагане на Keytruda.

Когато ваксината се инжектира на пациент, неговите клетки произвеждат копия на мутациите, които имунната система да разпознае и унищожи. „За първи път виждаме наистина клинично значими, статистически значими подобрения спрямо имунни чекпойнт инхибитори като Keytruda в тази популация и за първи път правим това с индивидуализирано лечение“, каза Ходж.

От Merck заявиха, че компаниите вече водят преговори с регулаторните органи относно лечението.

Ходж заяви, че предвид статута на ваксината за пробивно лечение, тя може да бъде налична още следващата година. Той нарече резултата крайпътен камък.

Анализаторът от William Blair Майлс Минтър заяви, че междинните резултати поставят и двете компании в добра позиция да поискат регулаторно одобрение, като същевременно дават положителни индикации и за проучванията на ваксината при други видове рак.

Миналия месец анализатори от Barclays заявиха, че очакват терапията да генерира годишни продажби от около 3 милиарда долара за лечение на меланом до 2035 г.

Все още няма решение за цената

Анализатори от J.P. Morgan заявиха, че пускането на Intismeran при адювантен меланом ще бъде от ключово значение за връщането на Moderna към рентабилност.

Лечението на рака комбинира Keytruda на Merck с изработена по поръчка иРНК ваксина от Moderna, която се базира на анализ на мутациите, намерени в туморите на самите пациенти. В изпитването са включени 1137 високорискови пациенти с меланом в IIB-IV стадий, който е бил хирургично отстранен.

Доброволците са разпределени на случаен принцип да получат до девет дози Keytruda плюс персонализираната ваксина или само Keytruda за период от около една година. Компаниите заявиха, че по време на изпитването не са се появили нови сигнали за опасения относно безопасността.

През януари компаниите обявиха резултати от междинно изпитване на лечението, показвайки, че то намалява риска от рецидив или смърт с 49% след пет години.

Главният изпълнителен директор на Moderna Стефан Бансел заяви пред CNBC, че компаниите все още не са взели решение за ценообразуването, тъй като данните са станали налични едва преди няколко дни.