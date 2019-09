С ериалът "Fleabag" ("Боклук") изненадващо спечели четири награди на церемонията за 71-ите награди "Еми" за праймтайм предавания в Лос Анджелис.

"Fleabag" ("Боклук") получи наградата за най-добър комедиен сериал. Освен това създателката му Фийби Уолър-Бридж беше отличена като най-добра актриса в комедиен сериал и за най-добър сценарий на комедиен сериал, а Хари Брадбиър спечели наградата за режисура на комедиен сериал.

"Започва да става нелепо" - каза Уолър-Бридж, излизайки на сцената, за да вземе третата награда - за най-добър комедиен сериал. С актьорското си отличие тя отне удоволствието на Джулия Луис-Драйфъс да стане най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Еми". Бил Хейдър ("Бари") получи за втора поредна година наградата за най-добър актьор в комедиен сериал.

Наградата "Еми" за най-добър драматичен телевизионен сериал спечели последният сезон на "Игра на тронове". Питър Динклидж получи наградата "Еми" за най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал. Той изравни рекорда за най-много отличия за една роля - четири. Другият актьор с подобно постижение е Арън Пол за "В обувките на Сатаната".

"Смятам се за много щастлив да съм в общност, която е толкова толерантна и разнородна. Иначе не бих могъл да застана на сцена като тази" - каза Питър Динклидж, приемайки наградата.

С десетте награди в техническите категории, спечелени миналата седмица, общият брой на отличията за сериала "Игра на тронове" станаха 12. Така той изравни собствения си рекорд от 2012 г.

Джоди Комър спечели наградата за най-добра актриса в драматичен сериал за работата си в "Убивайки Ийв". Нейна съперничка беше Сандра Оу, която спечели награда "Златен глобус" за ролята си и щеше да стане първата изпълнителка от азиатски произход с отличието.

Били Портър спечели наградата "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал за играта в сериала "Поза". Той стана първият носител на тази награда, който не крие, че е хомосексуалист. "Бог да ви благослови. Категорията е любов, обичам ви. Толкова се радвам и съм толкова развълнуван, че доживях да видя този ден! - каза темпераментно Портър, който е лауреат също на награди "Тони" и "Грами". Той добави, че са му трябвали много години, докато повярва, че има право да съществува.

'Pose' star Billy Porter made #Emmys history as the first out gay Black man to be nominated AND win an award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series 👏🏾 pic.twitter.com/RN8fFHfhnv