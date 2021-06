Сензация в Китай: Откриха нов вид хора - „Човека-дракон”

К итайски изследователи откриха древен череп, който може да принадлежи на съвсем нов вид човек.

Екипът твърди, че това е най-близкият ни еволюционен роднина сред известните видове древни хора, като неандерталци и хомо еректус, съобщава Би Би Си.

Наречен „Човекът-дракон”, екземплярът представлява човешка група, живяла в Източна Азия преди поне 146 хил. години.

Черепът е намерен в Харбин, североизточен Китай, още през 1933 г., но едва наскоро е попаднал на вниманието на учените.

Един от водещите британски експерти по човешка еволюция, проф. Крис Стрингър от Природонаучния музей в Лондон, е член на изследователския екип, проучил находката.

„По отношение на вкаменелостите през последния милион години, това е една от най-важните открити досега”, коментира ученият. „Това, което имаме тук, е отделен клон на човечеството, който не е на път да се превърне в Homo sapiens (нашият вид), а представлява отдавна отделен род, развил се в региона в продължение на няколкостотин хиляди години и в крайна сметка - изчезнал”.

Изследователите предполагат, че индивидът е имал силно тяло с големи кости и мощна мускулатура. Според тях обаче този нов човешки вид е бил по-близък до съвременните хора от неандерталците.

Откритието има потенциал да пренапише историята на човешката еволюция.

Видът е наречен Homo longi, от китайската дума „龍” (long), която означава дракон.

„Открихме нашето отдавна изгубено сестринско родословие”, обяви Сиджун Ни, професор в Китайската академия на науките и университета „Хьбей”. „Не можех да повярвам, че е толкова добре запазен, можете да видите всички подробности. Това е наистина невероятна находка!”

Черепът е огромен в сравнение със средните размери на черепите, принадлежащи на други човешки видове, включително и на нашия. Мозъкът му е сравним по размер с тези на съвременните хора.

Той има огромни, почти квадратни очни кухини, дебели костни гребени над тях, широка уста и големи зъби.

„Това е мозаечна комбинация от примитивни и по-модерни характеристики, отличаващи го от всички останали видове хора”, обясни изследователят.

Черепът е открит през 1933 г. от строителен работник, помагащ за изграждането на мост. Тъй като мястото не е изследвано от археолози, не е ясно как е живял този древен човешки вид. По онова време районът е бил под японска окупация.

Работникът е скрил находката си в кладенеца край дома си. Там черепът е седял в продължение на 80 години. Преди да умре мъжът разказал на семейството си за откритието, което направил. В крайна сметка това станало известно на властите. Така черепът се озовал в ръцете на учените.

Той е най-важното парче от пъзела, който изследователите се опитват да подредят с по-рано проучените кости от древни хора на територията на днешен Китай.

