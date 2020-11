Учени разкриха: Жените са ловували колкото мъжете

У чените откриха погребение на 9000-годишна жена-ловец в Андите в Южна Америка, което противодейства на дългогодишните вярвания, че когато ранните човешки групи са търсели храна, мъжете са ловували, а жените са събирали плодове.

"Археологическото откритие и анализа на ранните погребални практики опровергава дългогодишната хипотеза за "мъжът-ловец", каза Ранди Хаас, водещ автор на изследването от Калифорнийския университет в САЩ.

Изследователите смятат, че констатациите, публикувани в списанието "Science Advances", са особено навременни в светлината на съвременните проучвания около трудовите практики и неравенството.

Полово разделение на труда

"Трудовите практики сред неотдавнашните общества на ловци и събирачи са силно полово ориентирани, което може да накара някои да повярват, че сексистките неравенства в неща като заплащане или ранг са някак "естествени", каза Хаас за "Хинду".

"Но сега е ясно, половото разделение на труда е било коренно различно – и вероятно по-справедливо - в дълбокото минало на нашия вид."

През 2018 г., по време на археологически разкопки на високопланински обект в днешно Перу изследователите открили ранно погребение, което съдържало ловни инструменти с остриета и инструменти за обработка на животни.

Обектите, придружаващи хората при смъртта им, са били тези, които са ги съпътствали и в живота. Въз основа на анализ на костите и зъбните протеини, изследването установило, че ловецът вероятно е жена.

При по-нататъшно проучване на находките на древни погребения в Северна и Южна Америка изследователите идентифицирали 429 лица на 107 обекта. От тях 27 индивида са свързани с инструменти за лов на големи дивечи, от които 11 жени и 15 мъже.

Учените смятат, че тази извадка е достатъчна, за да "обоснове заключението, че участието на жени в ранния лов на големи дивечи вероятно е било нещо естествено".

Те също така открили, че някъде между 30% и 50% от ловците тогава са жени.

Според изследователите това ниво на участие е в ярък контраст с неотдавна съществувалите ловци и дори земеделски и капиталистически общества, където ловът е категорично мъжка дейност с ниски нива на участие на жените, "със сигурност под 30%".

В бъдещи изследвания учените се надяват да разберат как последиците от половото разделение на труда се променят в различните времена и на различните места сред някогашните ловци-събирачи на континента.

