Сексомния: Смущаващо разстройство на съня, за което никой не иска да говори

38-годишен мъж многократно се опитва да принуди съпругата си да прави секс посред нощ, но когато се събужда, не си спомня за действията си.

Омъжена жена в средата на 20-те си години често разкъсва дрехите си и мастурбира, но не помни нищо, когато партньорът ѝ я събуди.

В продължение на десетина години 31-годишен мъж мастурбира, докато спи, като понякога наранява слабините си. Засрамен заради несъзнателното си поведение, той избягва връзки в продължение на осем години.

Това са клинично документирани случаи на секс по време на сън, или сексомния, част от група разстройства на съня, наречени парасомнии, които включват ходене насън, говорене насън, ядене насън и кошмари.

"Това са разстройства на възбудата", казва д-р Карлос Шенк, професор и старши щатен психиатър в Медицинския център на окръг Хенепин към Университета в Минесота.

По негови думи симптомите най-често се появяват по време на най-бавния, най-дълбок стадий на съня, наречен делта сън. Сякаш в централната нервна система се задейства аларма или спусък и вие за нула време се премествате от мазето на покрива.

"Познанието ви е дълбоко заспало, но тялото ви е активирано. Това е опасно, защото след това започвате да ходите, да тичате и да правите всякакви неща, без съзнанието ви да е будно", казва Шенк.

Трудно е да се изследва сексомнията, защото ако хората не се наранят, много от тях нямат представа за несъзнателната си сексуална активност, докато партньорът в леглото не им каже за това.

Проучване от 2010 г. анкетира 1000 произволно избрани възрастни в Норвегия и установява, че около 7% са изпитвали сексомния поне веднъж през живота си, а близо 3% в момента живеят с това състояние.

"Има хора, които извършват сексуални действия с партньора си и това не притеснява нито един от тях. Така че е възможно за някои това да е по взаимно съгласие", казва Дженифър Мундт, доцент по медицина на съня, психиатрия и поведенчески науки в Медицинското училище "Файнберг" към Северозападния университет в Чикаго.

"Определено има случаи, в които това е тревожно за партньора и за човека, който го прави, след като осъзнае какво е направил", допълни Мундт.

Сексуалното безсъние може да съсипе живота

Според съпруга на една от жените епизодите започват през 2005 г. Около два пъти месечно съпругата му стенела сексуално и говорела "мръснишки" - думи, които никога не използвала в будно състояние, разказва той на Шенк, който лекува жената и публикува анонимния ѝ случай през 2021 г.

Понякога жената опипвала съпруга си през нощта и те правели секс, докато тя не идвала в съзнание и не обвинявала съпруга си, че я принуждава да прави секс.

Освен това тя мастурбирала, докато викала имената на други мъже, включително на колега, което накарало съпруга ѝ да повярва, че му изневерява. Партньорите обаче не бива да приемат, че хората със сексомния позволяват на тайната да се измъкне от подсъзнанието им.

"Мозъкът по време на сън е устроен по много различен начин от този в будно състояние. Когато спите, не сте в съзнание, така че не можете да стигнете до никакви валидни заключения за така нареченото лъжене или казване на истината в съня", казва Шенк.

В продължение на години жената отказва да повярва на описанията на съпруга си за поведението ѝ. Накрая през 2015 г. тя търси професионално лечение, след като 9-годишният ѝ син я чува да стене сексуално, докато спи.

"Това беше ужасно, ужасно. И това, което е наистина смущаващо за тези пациенти, е, че те имат пълна амнезия. Партньорът в леглото или членът на семейството им казва: "Ти направи това, защо направи това?", а пациентът казва: "Не си спомням нищо". Така че те са наистина смутени, пълни със срам, много извинителни и напълно нещастни", споделя Шенк.

Понякога хората дори са били арестувани заради поведението си.

"Със сигурност може да има правни последици от сексуалното поведение, особено с непълнолетни, както и от агресивното поведение по време на сън", казва Шенк.

Какво предизвиква сексомнията?

Няма начин да се предвиди, че ще развиете парасомния. Някои хора, които като деца са имали говорене или ходене насън, развиват сексомния или друго парасомния като възрастни, но много други не го правят - казва Шенк.

"Не знаем каква е крайната причина, но има генетичен компонент. Ако имате поне един роднина от първа степен в семейството с парасомния, вероятността да развиете такава е по-голяма. След това колкото повече роднини от първа или втора степен имат парасомния, толкова по-вероятно е състоянието да се запази в зряла възраст или да се появи отново", казва Шенк.

Наличието на обструктивна сънна апнея също може да бъде отключващ фактор. Наричана още ОСА, обструктивната сънна апнея е сериозно заболяване на съня, при което дишането спира за 10 секунди до две минути много пъти на час всяка нощ. Състоянието се среща предимно при мъжете, въпреки че все повече жени го развиват.

"Задържането на дишането или апнеята при обструктивна сънна апнея предизвикват възбуда, обикновено при мъжете, която след това предизвиква сексуално поведение по време на сън. След като диагностицирате сънната апнея и лекувате пациента, лечението не само контролира сънната апнея, но и вторичното сексуално безсъние", споделя Шенк.

Съществуват медикаменти като клоназепам, лекарство, използвано при епилепсия, синдром на неспокойните крака и паническо разстройство, които могат успешно да контролират нежеланото сексомния при много хора, но не при всички.

Медикаментите не помагат на 41-годишната жена, която Шенк лекува, след като синът ѝ я чува, но напускането на работата, свързана с голям стрес, помага. Тя започнала да спи твърдо по шест-седем часа, без да се появи отново сексуалното ѝ безсъние.

"Това е толкова интересно, защото много хора със стрес стават хипосексуални, не се интересуват от секс. При други пък е обратното. Така че няма 100% абсолютно правило", сигурен е Шенк.

Налични са и поведенчески лечения

Медикаментите за лечение на сексомния имат странични ефекти и могат да доведат до формиране на навик.

"Хората, които не желаят да използват лекарства, могат да опитат различни поведенчески подходи за контролиране на състоянието", казва Мундт от Северозападния университет, който публикува преглед на такива лечения през септември 2023 г.

"От литературата и от моя собствен опит определено е вярно, че можем да намалим драстично симптомите или евентуално да ги елиминираме при някои хора. При други може да има само частично подобрение или да няма подобрение и тогава може да се наложи прием на медикаменти", споделя Мундт.

