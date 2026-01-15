Сърбия позволи на шпионите на Путин да тестват "звукови оръдия" върху кучета

С ръбски разузнавачи са тествали звукови оръдия върху кучета в сътрудничество с известната руска служба за сигурност, сочат правителствени документи, видени от POLITICO .

Документите потвърждават, че администрацията на президента Александър Вучич е провела експерименти с мощни високоговорители, наричани на жаргон "звукови оръдия", две седмици след като антиправителствена демонстрация в Белград бе прекъсната от това, което протестиращите описаха като силен звуков взрив.

Съвместното тестване на звуково оръжие върху животни подчертава дълбочината на сътрудничеството между Русия, най-агресивният противник на ЕС, и Сърбия, която е кандидат за членство в ЕС и чийто кабинет се сблъсква със сериозни предизвикателства.

Устройствата Long-Range Acoustic Devices (LRAD) се рекламират за дългосрочна комуникация, но при използване на близко разстояние могат да причинят увреждане на слуха. Съобщавано е също, че те предизвикват главоболие, замайване и гадене. Правителството отрича използването на звукови оръдия върху демонстранти.

Шумът, който разтърси Сърбия: Оръжие или слухова халюцинация?

Сърбия преживява най-голямото си протестно движение от десетилетия. В продължение на повече от година десетки хиляди, а понякога стотици хиляди граждани, са излизали на улиците, провеждайки редовни национални митинги, които отразяват нарастващото недоволство към правителството.

На 15 март 2025 г., по време на една от най-големите демонстрации, внезапен, оглушителен звук премина по главния булевард на Белград, принуждавайки хората да се скрият. Видеозаписи от различни ъгли показват как вълната от звук преминава през струпаната тълпа, преди хората да се разбягат в паника. Демонстранти, които потърсили помощ в болниците, съобщават за гадене, повръщане, главоболие и замайване, като описват звука като "група мотористи" или "локомотив", идващи към тях.

След първоначалното отричане на твърденията за използване на звуково оръдие, Вучич обеща "пълно разследване в рамките на 48 часа".

Вътрешният министър Ивица Дачич също отрече каквото и да било неправомерно действие, настоявайки, че Сърбия "не е използвала никакви незаконни средства, включително т.нар. звуково оръдие".

Тестове върху животни

Експериментите с животни са проведени като част от следпротестното разследване, според документите. Целта била да се установи дали симптомите, описани от протестиращите, съответстват на ефектите на звуковите оръдия, които сръбските власти признават, че полицията притежава.

Около две седмици след протеста сръбски и руски разузнавачи събрали група кучета на изпитателна площадка на BIA, за да оценят "влиянието на устройствата върху биологични обекти". Кучетата са избрани заради "високата им чувствителност към акустични ефекти".

Животните били изложени на два модела LRAD, LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL, произведени от американската компания Genasys, на разстояния от 200, 150, 100, 50 и 25 метра. Спецификациите показват, че устройствата могат да излъчват звук до 150 децибела, еквивалент на реактивен самолет при излитане.

Документите също предполагат, че тестовете може да са проведени без необходимите разрешения за експерименти с животни.

"Министерството на земеделието, горите и водните ресурси няма информация дали са проведени тестове на ефектите на LRAD 100H и LRAD 450XL, както и други подобни тестове върху кучета", се казва в документите.

ООН поиска официален отговор от Сърбия за звуковото оръдие

"Министерството никога не е получавало искане за разрешение да провежда експерименти с животни, и следователно не е издадено решение за одобрение на въпросния тест или на други подобни тестове", се добавя.

Данило Чурчич, сръбски адвокат по правата на човека, заяви, че кучетата са "подложени на експерименти или злоупотреба", както е дефинирано в Закона за защита на животните.

Според закона на Сърбия експериментите с животни трябва да бъдат регистрирани предварително и одобрени от компетентните органи, включително етична комисия, като изрично се забраняват тестове върху животни за "оръжия и военна техника".

Радомир Лазович, опозиционен политик, определи тестовете като "част от кампанията на Александър Вучич за прикриване на използването на звукови оръдия срещу собствения му народ през март".

В доклада за експериментите с кучета ФСБ твърди: "При предаването на основните и тестови сигнали биологичните обекти (кучетата) не са изпитали дискомфорт (промени в поведението) на разстоянието, което се изследва. Кучетата са проверени три дни след тестовете и не са показали промени в състоянието си."