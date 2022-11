Тейлър Суифт триумфира на музикални награди на MTV

П евицата Тейлър Суифт триумфира на състоялата се в Дюселдорф, Германия, церемония за Европейските музикални награди на MTV, спечелвайки четири отличия, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Суифт, която заедно с Хари Стайлс водеше по номинации със седем на брой, получи призовете за най-добър изпълнител, най-добър поп изпълнител, най-добро видео и най-добро видео (дълга форма) за 10-минутната версия на парчето "All Too Well".

Изпълнителката, която понастоящем оглавява чартовете с хита "Anti-Hero" от чупещия рекорди албум "Midnights", изненадващо се появи на церемонията в Дюселдорф. Приемайки първото си отличие, Тейлър Суифт каза, че единствената причина това да ѝ се случва са феновете.

Освен Тейлър Суифт, голяма част от присъстващите на наградите приковаха погледите и заради нестандартния си външен вид. Част от звездите, с най-колоритните тоалети на церемонията, може да видите в нашата ГАЛЕРИЯ:

Френският диджей Давид Гета и певицата Биби Рекса откриха шоуто с изпълнение на съвместния си хит "I'm Good (Blue)", който беше отличен в категорията за най-добро сътрудничество. Гета получи и приза за най-добър изпълнител на електронна музика.

"Мюз", които спечелиха приза за най-добър рок изпълнител, нажежиха обстановката с парчето "Will of the People". Британските рокаджии посветиха изпълнението си на народа на Украйна и жените в Иран.

Водещи на шоуто бяха певицата Рита Ора и режисьорът Тайка Уайтити, които по-рано през годината се ожениха. Изпълнителката впечатли с тоалети. Създателят на филма "Тор: Любов и гръмотевици" се пошегува, че се е опитал да направлява поп звездата в себе си.

Ники Минаж спечели три отличия, сред които за най-добра песен за "Super Freaky Girl" и най-добър хип-хоп изпълнител. Рапърката пропусна наградната церемония.

Певецът Хари Стайлс, който понастоящем е на турне в САЩ, беше отличен в категорията за най-добро изпълнение на живо.

Едно от най-разтърсващите изпълнения на вечерта беше на победителите на тазгодишния песенен конкурс "Евровизия"- украинската група "Оркестър Калуш". Докато формацията беше на сцената, залата потъна в жълто и синьо в знак на подкрепа за Украйна. На червения килим фронтменът Олег Псюк обясни, че с новопридобитата си слава "Оркестър Калуш" може да засвидетелства подкрепата си за народа на Украйна и да насочва общественото внимание към участта му.

"За нас е важно да бъдем гласът на Украйна", каза Псюк.

Британският грайм изпълнител Стормзи изпя баладата "Fire Babe" от дългоочаквания си трети албум "This is What I Mean".

"Уан рипъблик" изпълниха песента "I Ain't Worried" от "Топ Гън: Маверик" с видео интродукция от звездата на филма Том Круз, което по думите им не е било лесно да осигурят.

Сред останалите отличници в 17-те полово неутрални категории, победителите в които се избират от феновете, се наредиха Би Ти Ес (най-голяма фенска маса), кей-поп групата "Севънтийн" (най-добър нов изпълнител и най-успешен тласък), Лиса (най-добър кей-поп изпълнител), "Горилаз" (най-добър изпълнител на алтернативна музика), Анита (най-добър латино изпълнител), Клоуи (най-добър ритъм енд блус изпълнител), пише ЮПИ.

Дюселдорф има музикално наследство като дом на пионерите от германската електронна група "Крафтверк", оказали влияние на поколения поп и денс музиканти с хипнотизиращи парчета като "Autobahn". Градът беше домакин и на песенния конкурс "Евровизия" през 2011 г., припомня Ройтерс.

Сред звездите, които преминаха по червения килим, беше и Джулиан Ленън, синът на легендарния бийтъл Джон Ленън. Той заяви, че не е гледал концерт от години и че с нетърпение очаква шоуто.