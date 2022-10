Тейлър Суифт премахна "дебела" от новото си видео. Ето защо

А мериканската музикална суперзвезда Тейлър Суифт издаде десетия си студиен албум, озаглавен "Midnights", както и допълнителни песни, записани в процеса на създаването му, предаде Ройтерс.

Тридесет и две годишната певица и авторка на песни описва албума, включващ 13 парчета, "като колаж от наситеност, върхове и спадове, и приливи, и отливи".

Суифт описва водещия сингъл "Anti-Hero" като една от най- любимите си песни, които някога е писала. С парчето певицата се потапя в своята несигурност.

Режисираният от нея музикален видеоклип "Anti-Hero" се прослави с начина, по който изобразява най-големите страхове на певицата.

Въпреки това сцена, в която Тейлър стои срамно на кантар, който сочи "дебела", получи известна ответна реакция.

Taylor Swift edits video for new song after fat activists accuse her of fatphobia: 'f***ing stupid, just rotted' https://t.co/6OcoQJwqtI