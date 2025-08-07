Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

О свежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска. Този сандвич не изисква термична обработка, приготвя се само за няколко минути и е идеален за летни пикници, съобщава украинската кулинарна блогърка Анастасия Станкевич.

(Във видеото може да научите повече за: Изкуственият интелект вече може да избере най-узрялата диня вместо нас)

Сандвич с диня: Лесна рецепта

Съставки за 2 сандвича:

4 резена диня

1 домат

1 глава червен лук

Моцарела

Рукола

Босилек

Балсамов оцет

Подготовка:

Първо измийте и разрежете динята наполовина. След това отрежете 4 квадратни резена от месестата част.

Нарежете червения лук, домата и моцарелата на малки парченца.

След това поставете лука, моцарелата, домата, босилека и руколата върху един резен диня, поръсете с балсамов оцет и отгоре сложете още един резен диня.