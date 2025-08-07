Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

О свежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска. Този сандвич не изисква термична обработка, приготвя се само за няколко минути и е идеален за летни пикници, съобщава украинската кулинарна блогърка Анастасия Станкевич.
(Във видеото може да научите повече за: Изкуственият интелект вече може да избере най-узрялата диня вместо нас)
Сандвич с диня: Лесна рецепта
Съставки за 2 сандвича:
- 4 резена диня
- 1 домат
- 1 глава червен лук
- Моцарела
- Рукола
- Босилек
- Балсамов оцет
Подготовка:
Първо измийте и разрежете динята наполовина. След това отрежете 4 квадратни резена от месестата част.
Нарежете червения лук, домата и моцарелата на малки парченца.
След това поставете лука, моцарелата, домата, босилека и руколата върху един резен диня, поръсете с балсамов оцет и отгоре сложете още един резен диня.