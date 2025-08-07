Любопитно

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Освежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска

7 август 2025, 06:34
Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята

63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

"Златните години" на Мишел Пфайфър - зашеметяващи снимки от 80-те и 90-те години
Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

Парис Джаксън отмени годежа си с Джъстин Лонг

Брад Пит снима тайно нов филм в България?

Краят на една ера: „И просто ей така...“ приключва с трети сезон

Празник е! Честваме св. първомъченик и архидякон Стефан

О свежаващият сандвич с диня е нова лятна рецепта, която съчетава сочността на плодовете и лекотата на лека закуска. Този сандвич не изисква термична обработка, приготвя се само за няколко минути и е идеален за летни пикници, съобщава украинската кулинарна блогърка Анастасия Станкевич.

Сандвич с диня: Лесна рецепта

Съставки за 2 сандвича:

  • 4 резена диня
  • 1 домат
  • 1 глава червен лук
  • Моцарела
  • Рукола
  • Босилек
  • Балсамов оцет

Подготовка:

Първо измийте и разрежете динята наполовина. След това отрежете 4 квадратни резена от месестата част.

Нарежете червения лук, домата и моцарелата на малки парченца.

След това поставете лука, моцарелата, домата, босилека и руколата върху един резен диня, поръсете с балсамов оцет и отгоре сложете още един резен диня.

 

Източник: rbc.ua    
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква днес

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Какви са правата на работещите през нощта

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Свят Преди 35 минути

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 41 минути

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 9 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 9 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 9 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 10 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Свят Преди 11 часа

Целта е била атакувана от десетки руски дронове

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 11 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 11 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 12 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

От 44 чешми в Павликени, водата в 32 не отговаря на стандартите

България Преди 12 часа

На всяка чешма ще бъде поставена информационна табела за качеството на водата

Съдът реши за задържания за жестоко убийство на куче - "домашен арест"

България Преди 12 часа

Обвиняемият е неосъждан, признал е вината си

ЕП: Турция не е готова да се присъедини към ЕС

Свят Преди 12 часа

Начо Санчес Амор: Вътрешнополитическата ситуация е всичко друго, но не и демократична

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

България Преди 13 часа

Правителството ще предложи програмата за одобрение от Народното събрание

Тръмп удари Индия с нови 25% мита заради Русия

Свят Преди 13 часа

Те са в отговор на "продължаващото закупуване на руски петрол“

Тежка катастрофа на „Ломско шосе“ в София

България Преди 14 часа

Пострадали са двама души – единият е с тежка гръбначна травма

