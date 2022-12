Сам Уортингтън: Бях на ръба да загубя всичко заради алкохола

В обширно интервю за „Variety“ Сам Уортингтън разказа за времето, когато е бил на ръба да загуби всичко, включително съпругата си и кариерата си, заради алкохола, пише БГНЕС.

След успеха на филма "Аватар" от 2009 г. актьорът споделя, че ежедневно е консумирал огромно количество алкохол. Той добави, че за него е било обичайно да изпие четири или пет чаши шампанско, докато бездейства на терминала преди първокласен полет. Съпругата му Лара Бингъл веднъж му казала по време на полет, че никога не е виждала някой да пие толкова много, преди самолетът да излети. "Не можех да го осъзная", спомня си Уортингтън. "Мислех, че това е нормално".

И добавя: "Не харесвах това, което бях. Пиенето ми помагаше да преживея деня".

Освен това актьорът разкри, че пристрастяването му към алкохола е било толкова неконтролируемо, че е запомнил градовете, които е посетил по света, не по техните местни забележителности, а по любимите си барове в тези градове.

"Все още си вършех работата, но просто не мисля, че я вършех много добре", сподели още Сам.

Алкохолът направил Уортингтън раздразнителен, застрашил кариерата му и почти сложил край на връзката му. Нещо повече, той можел да коства живота на някого. "Побеснявах заради това, че някой ме е помолил за снимка или ме е снимал", споделя актьорът. "Ако някой се приближеше до мен, тревожността ми се покачваше до небето".

Актьорът от "Аватар" е арестуван за удар на фотограф през 2014 г.

Това обаче спряло едва когато съпругата му Лара Бингъл му поставила ултиматум да спре. "Можеш да правиш каквото си искаш, но аз нямам нужда от това", казала му тя.

