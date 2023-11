С бодли на таралеж и муцуна на мравояд: Откриха отдавна изгубен бозайник в Индонезия (ВИДЕО)

У чени са преоткрили отдавна изгубен вид бозайник. Това съобщи CNN. Експертите посочват, че животното има шипове на таралеж, муцуна на мравояд и крака на къртица. Бозайникът е забелязан за последно преди повече от 60 години в покрайнините на индонезийските планини.

CNN посочва, че дългоклюната ехидна Атънбъро е била заснета от камера за проследяване. Кадрите са били уловени в последния ден от четириседмична експедиция на учени от университета Оксфорд.

На кадрите се вижда, че малкото създание броди из горските шубраци. Това посочва биологът Джеймс Кемптън.

